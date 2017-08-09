Нападающий «Рубина» Жонатас находится в сфере интересов трёх испанских клубов
Нападающий Жонатас может покинуть «Рубин» и продолжить карьеру в чемпионате Испании.
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На прошлой неделе сообщалось, что у 28-летнего футболиста есть вариант с переходом в «Хетафе». Однако бразильцем заинтересовались ещё два испанских клуба — «Бетис» и «Жирона».
В нынешнем сезоне РФПЛ Жонатас принял участие в трёх матчах и забил два гола. Ранее Жонатас уже играл в чемпионате Испании за «Эльче» и «Реал Сосьедад», из которого летом 2016 года и перешёл в «Рубин».
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