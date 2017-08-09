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9 августа 2017, 10:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Рубина» Жонатас находится в сфере интересов трёх испанских клубов

Нападающий Жонатас может покинуть «Рубин» и продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Нападающий <span class=error>Жонатас</span> может покинуть Рубин и продолжить карьеру в чемпионате Испании. Увеличить
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На прошлой неделе сообщалось, что у 28-летнего футболиста есть вариант с переходом в «Хетафе». Однако бразильцем заинтересовались ещё два испанских клуба — «Бетис» и «Жирона».

В нынешнем сезоне РФПЛ Жонатас принял участие в трёх матчах и забил два гола. Ранее Жонатас уже играл в чемпионате Испании за «Эльче» и «Реал Сосьедад», из которого летом 2016 года и перешёл в «Рубин».

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