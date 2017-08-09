Ал. Миранчук: Тяжело вести за собой остальных, но привыкаем к лидерству

— В матче со СКА вы забили потрясающий гол со штрафного. Изначально планировали бить во вратарский угол?

— Да, и даже если бы вратарь не дёргался, всё равно отправил бы мяч туда. На предыгровой тренировке возникла точно такая же ситуация, и я пробил в тот же угол. Видимо, в моём сознании остался этот удар, вот и решил его повторить.