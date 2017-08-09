Ал. Миранчук: Тяжело вести за собой остальных, но привыкаем к лидерству
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чудо-гола в ворота СКА рассказал, кого поразило лидерство «Локомотива» и почему в итоге он остался в клубе.
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Видимо, что-то случилось...
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— В матче со СКА вы забили потрясающий гол со штрафного. Изначально планировали бить во вратарский угол?
— Да, и даже если бы вратарь не дёргался, всё равно отправил бы мяч туда. На предыгровой тренировке возникла точно такая же ситуация, и я пробил в тот же угол. Видимо, в моём сознании остался этот удар, вот и решил его повторить.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЛокоСКА 1:0 75' Алексей Миранчук pic.twitter.com/Co8wr50Zwd— РФПЛ⚽️
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