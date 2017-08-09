Хабаровск — главная для меня команда — Мирослав Маркович
Автор первого гола «СКА-Хабаровск» в РФПЛ — о себе, Сербии и Дальнем Востоке.
Автор первого гола «СКА-Хабаровск» в РФПЛ Мирослав Маркович ответил на вопросы клубной
— Вы смотрели на карту, когда принимали решение подписать контракт со «СКА-Хабаровск»?
— Да. Китай буквально за рекой, Япония совсем близко, а до Сеула, как я понял, всего пара часов полета. Из Москвы в Хабаровск мы летели десять часов, правда, самолет дозаправили топливом в городе, который находится
— Это Иркутск. Восточная Сибирь. Очень далеко от Сербии, где ваш дом.
— Я изучил географию, никаких проблем. Хабаровск играет в
— Вы долго играли в Европе, почти десять лет провели в чешской лиге. Там принципиально иные расстояния. Никто не летит даже два часа самолетом ради встречи со своим соперником.
— Верно, но я серб. Футболисты из Сербии играют по всему миру. Если нужно, я будут летать с командой столько, сколько надо.
— Что вы знали о Хабаровске, принимая решение подписать контракт со СКА?
— Большой по меркам Европы город, команда вышла в дивизион номер один российской Лиги, ищет игроков, которые могут ей помочь. Я — готов помочь, мне интересно играть в России. Она сильнее тех лиг, где я играл прежде.
— «Спартак», «Зенит», ЦСКА — какие еще российские команды вы знаете?
— Хабаровск! Это главная сегодня для меня команда.
— Вы вошли в историю клуба, забив первый гол «СКА-Хабаровск» в элитном дивизионе.
— Мне приятно. Нам была очень нужна победа и голы. Было сложно, но мы добились того, чего хотели. Приятно стать частью истории нового клуба и победить в важном матче.
— Где ваш дом?
— Белград. Я же серб!
— У вас есть семья?
— Есть девушка, детей у нас пока нет.
— Она прилетит в Хабаровск?
— Может быть. Мы думаем над этим вариантом. Ей это будет интересно — прилететь в Россию и не просто в Москву или
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