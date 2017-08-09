Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30627497/
9 августа 2017, 5:49 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

Хабаровск — главная для меня команда — Мирослав Маркович

Автор первого гола «СКА-Хабаровск» в РФПЛ — о себе, Сербии и Дальнем Востоке.

Автор первого гола «СКА-Хабаровск» в РФПЛ Мирослав Маркович ответил на вопросы клубной пресс-службы. ИА «Хабаровский край сегодня» публикует текст интервью.

 — Вы смотрели на карту, когда принимали решение подписать контракт со «СКА-Хабаровск»?

 — Да. Китай буквально за рекой, Япония совсем близко, а до Сеула, как я понял, всего пара часов полета. Из Москвы в Хабаровск мы летели десять часов, правда, самолет дозаправили топливом в городе, который находится где-то рядом с озером Байкалом.

 — Это Иркутск. Восточная Сибирь. Очень далеко от Сербии, где ваш дом.

— Я изучил географию, никаких проблем. Хабаровск играет в Премьер-лиге. Это главная причина моего выбора. Именно поэтому я здесь и хочу играть в футбол.

 — Вы долго играли в Европе, почти десять лет провели в чешской лиге. Там принципиально иные расстояния. Никто не летит даже два часа самолетом ради встречи со своим соперником.

 — Верно, но я серб. Футболисты из Сербии играют по всему миру. Если нужно, я будут летать с командой столько, сколько надо.

 — Что вы знали о Хабаровске, принимая решение подписать контракт со СКА?

 — Большой по меркам Европы город, команда вышла в дивизион номер один российской Лиги, ищет игроков, которые могут ей помочь. Я — готов помочь, мне интересно играть в России. Она сильнее тех лиг, где я играл прежде.

 — «Спартак», «Зенит», ЦСКА — какие еще российские команды вы знаете?

 — Хабаровск! Это главная сегодня для меня команда.

 — Вы вошли в историю клуба, забив первый гол «СКА-Хабаровск» в элитном дивизионе.

 — Мне приятно. Нам была очень нужна победа и голы. Было сложно, но мы добились того, чего хотели. Приятно стать частью истории нового клуба и победить в важном матче.

 — Где ваш дом?

 — Белград. Я же серб!

 — У вас есть семья?

 — Есть девушка, детей у нас пока нет.

 — Она прилетит в Хабаровск?

 — Может быть. Мы думаем над этим вариантом. Ей это будет интересно — прилететь в Россию и не просто в Москву или Санкт-Петербург, а туда, где начинается ваша огромная страна.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Хабаровск - главная для меня команда - Мирослав Маркович

К осени на совгаванском гектаре будут принимать туристов на постоянной основе

Движение на трассе Хабаровск-Владивосток в районе Зоевки восстановлено

Хабаровск - главная для меня команда - Мирослав Маркович

К осени на совгаванском гектаре будут принимать туристов на постоянной основе