Хабаровск - главная для меня команда - Мирослав Маркович

Автор первого гола «СКА-Хабаровск» в РФПЛ Мирослав Маркович ответил на вопросы клубной пресс-службы. ИА «Хабаровский край сегодня» публикует текст интервью.

— Вы смотрели на карту, когда принимали решение подписать контракт со «СКА-Хабаровск»?

— Да. Китай буквально за рекой, Япония совсем близко, а до Сеула, как я понял, всего пара часов полета. Из Москвы в Хабаровск мы летели десять часов, правда, самолет дозаправили топливом в городе, который находится где-то рядом с озером Байкалом.

— Это Иркутск. Восточная Сибирь. Очень далеко от Сербии, где ваш дом.

— Я изучил географию, никаких проблем. Хабаровск играет в Премьер-лиге. Это главная причина моего выбора. Именно поэтому я здесь и хочу играть в футбол.

— Вы долго играли в Европе, почти десять лет провели в чешской лиге. Там принципиально иные расстояния. Никто не летит даже два часа самолетом ради встречи со своим соперником.

— Верно, но я серб. Футболисты из Сербии играют по всему миру. Если нужно, я будут летать с командой столько, сколько надо.

— Что вы знали о Хабаровске, принимая решение подписать контракт со СКА?

— Большой по меркам Европы город, команда вышла в дивизион номер один российской Лиги, ищет игроков, которые могут ей помочь. Я — готов помочь, мне интересно играть в России. Она сильнее тех лиг, где я играл прежде.

— «Спартак», «Зенит», ЦСКА — какие еще российские команды вы знаете?

— Хабаровск! Это главная сегодня для меня команда.

— Вы вошли в историю клуба, забив первый гол «СКА-Хабаровск» в элитном дивизионе.

— Мне приятно. Нам была очень нужна победа и голы. Было сложно, но мы добились того, чего хотели. Приятно стать частью истории нового клуба и победить в важном матче.

— Где ваш дом?

— Белград. Я же серб!

— У вас есть семья?

— Есть девушка, детей у нас пока нет.

— Она прилетит в Хабаровск?