Главный тренер «СКА-Хабаровска» о матче с «Анжи»: нам было очень тяжело
Алексей Поддубский рассказал о цене первой победы в РФПЛ.
После матча с махачкалинским «Анжи», в котором футбольный клуб «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в российской
«Огромное спасибо ребятам за терпение. Было очень тяжело, у команды после первого тайма ноги были ватные: перелёт, не успели восстановиться, мы попали в тяжёлый календарь. Но потихоньку справляемся. Просил футболистов терпеть», — рассказал на послематчевой
Наставник «Анжи» Александр Григорян назвал победу «армейцев» закономерной и отметил, что его подопечные не воспользовались своими моментами.
«Это команда, которая уже построена, пусть игроки и поменялись. Командный дух, настрой — тонкая материя. Футболисты, которые выводили СКА в
В день матча в СМИ появилась информация о том, что в случае проигрыша «Анжи» бывшего наставника «армейцев» Александра Григоряна уберут с занимаемого поста. После игры специалист косвенно подтвердил это, заявив, что к 70 годам ещё вернётся в
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «СКА-Хабаровск» обыграл махачкалинский «Анжи» со счётом 2:0. Авторами голов стали Мирослав Маркович и Николай Калинский.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter