Главный тренер «СКА-Хабаровска» о матче с «Анжи»: нам было очень тяжело

После матча с махачкалинским «Анжи», в котором футбольный клуб «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в российской Премьер-лиге, главный тренер «армейцев» Алексей Поддубский поблагодарил игроков за самоотдачу и признался, что команде было очень тяжело.

«Огромное спасибо ребятам за терпение. Было очень тяжело, у команды после первого тайма ноги были ватные: перелёт, не успели восстановиться, мы попали в тяжёлый календарь. Но потихоньку справляемся. Просил футболистов терпеть», — рассказал на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский.

Наставник «Анжи» Александр Григорян назвал победу «армейцев» закономерной и отметил, что его подопечные не воспользовались своими моментами.

«Это команда, которая уже построена, пусть игроки и поменялись. Командный дух, настрой — тонкая материя. Футболисты, которые выводили СКА в Премьер-лигу могут уже не быть игроками стартового состава, но атмосфера, которая была построена, имеет огромное значение, потому что сегодня мастерство переходит на второй план, а тактическая выучка и самоотдача имеют колоссальное значение», — отметил Александр Григорян.

В день матча в СМИ появилась информация о том, что в случае проигрыша «Анжи» бывшего наставника «армейцев» Александра Григоряна уберут с занимаемого поста. После игры специалист косвенно подтвердил это, заявив, что к 70 годам ещё вернётся в Премьер-лигу, которая его очаровала.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «СКА-Хабаровск» обыграл махачкалинский «Анжи» со счётом 2:0. Авторами голов стали Мирослав Маркович и Николай Калинский.