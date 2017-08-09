Источник: Карпин — основной претендент на пост наставника «Анжи»
Новым главным тренером «Анжи» может стать Валерий Карпин, сообщает «Евро-Футбол. Ру» со ссылкой на источник в махачкалинском клубе. По имеющимся данным, руководство «Анжи» рассматривает Карпина как основного кандидата на замену Александру Григоряну.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Карпин покинул телеканал «Матч ТВ», где он работал в должности главного редактора футбольных трансляций с февраля 2017 года, сообщив, что заскучал по большому футболу. Последним местом тренерской работы Карпина было армавирское «Торпедо», с которым он выступал в ФНЛ.
После пяти туров, сыгранных в РФПЛ, «Анжи» с Григоряном набрал три очка и находится на 15-м месте в турнирной таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter