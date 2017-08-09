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9 августа 2017, 1:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Карпин — основной претендент на пост наставника «Анжи»

Новым главным тренером «Анжи» может стать Валерий Карпин, сообщает «Евро-Футбол. Ру» со ссылкой на источник в махачкалинском клубе. По имеющимся данным, руководство «Анжи» рассматривает Карпина как основного кандидата на замену Александру Григоряну.

Новым главным тренером <span class=error>Анжи</span> может стать Валерий <span class=error>Карпин</span> сообщает Евро-Футбол. Увеличить
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Ранее Карпин покинул телеканал «Матч ТВ», где он работал в должности главного редактора футбольных трансляций с февраля 2017 года, сообщив, что заскучал по большому футболу. Последним местом тренерской работы Карпина было армавирское «Торпедо», с которым он выступал в ФНЛ.

После пяти туров, сыгранных в РФПЛ, «Анжи» с Григоряном набрал три очка и находится на 15-м месте в турнирной таблице.

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