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Ранее Карпин покинул телеканал «Матч ТВ», где он работал в должности главного редактора футбольных трансляций с февраля 2017 года, сообщив, что заскучал по большому футболу. Последним местом тренерской работы Карпина было армавирское «Торпедо», с которым он выступал в ФНЛ.

После пяти туров, сыгранных в РФПЛ, «Анжи» с Григоряном набрал три очка и находится на 15-м месте в турнирной таблице.