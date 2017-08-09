Луан и Гарай. Побьет ли «Спартак» трансферный рекорд?
Красно-белые рассматривают возможность приобретения бразильского форварда «Гремиу» Луана и аргентинского защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая, суммарная стоимость которых составляет более 40 миллионов евро.
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О ЧЕМ ГОВОРИТ КАРРЕРА
Вчера на
Месседж тренера конкретен — до конца летнего трансферного периода осталось три недели (оно, напомним, закрывается 31 августа), необходимо поторопиться.
Трудно восстановить полную картину того, кто был в первоначальном списке Карреры. Фамилии называются разные: австриец сербского происхождения Драгович (защитник, 26 лет, «Байер», цена, согласно данным авторитетного портала transfermarkt.de, — 12 миллионов евро), итальянец Ачерби (защитник, 29 лет, «Сассуоло», цена — 12 миллионов евро), аргентинец с итальянским паспортом Дриусси (форвард, 21 год, в этом случае «Зенит» сработал быстрее, единовременно выплатив сумму около 20 миллионов евро — отступные «Ривер Плейт» и процент местному профсоюзу футболистов).
Летом у «Спартака» пока два новичка — сербский защитник Петкович, взятый на правах свободного агента (и условия сделки по выплате агентских и подъемных пока неясны), и арендованный у «Челси» хорватский хавбек Пашалич. А в конце прошлой и начале нынешней недели стало известно о двух возможных супертрансферах, которые могут установить рекорд для
ЛУАН: 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА 70 ПРОЦЕНТОВ ПРАВ НА ИГРОКА
«Спартак» сделал официальное предложение «Гремиу» по трансферу нападающего Луана, утверждает ESPN. По информации источника, московский клуб предлагает 20 миллионов евро за 70 процентов прав на 24-летнего бразильца.
«Гремиу» согласился проанализировать вариант, но пока не дал ответа. Также
Вот что говорят о нем в агентском мире: игрок очень хороший — и чтобы было понятно болельщикам «Спартака», — его можно сравнить с Промесом и Алексом. Другое дело, что Луан — парень строптивый, с довольно непростым окружением. Как и в случае с Дриусси, клубу придется иметь дело сразу с несколькими прямыми агентами и людьми, имеющими авторизацию на ведение дел.
Не исключено, что вбросы в СМИ делаются для того, чтобы повысить цену на игрока и дать сигнал европейским командам. Как говорят, трансфер курирует Юхан Гераскин, технический директор
Есть они и с точки зрения адаптации футболиста, а также логики перехода. Луану уже 24 года, контракт с «Гремиу» заканчивается через год — и в этой ситуации выплата 20 миллионов евро представляется не самым рачительным вложением средств. Если, конечно, нет деления платежа на несколько траншей, а сумма существенно меньше. Но бразильцы, по информации «СЭ», хотят все и сразу.
ГАРАЙ: В КОНКУРЕНТАХ — ИТАЛЬЯНЦЫ И АНГЛИЧАНЕ
Аргентинцу, который имеет опыт выступлений в России за «Зенит», в октябре исполнится 31 год. В начале сезона-2016/17 питерцы продали аргентинца в «Валенсию» за 24 миллиона евро, осуществив спорную со спортивной точки зрения, но очень выгодную финансово сделку.
Гарай провел в чемпионате Испании 27 матчей, время от времени имел проблемы со здоровьем. С игровой точки зрения к нему также возникали претензии. Именно поэтому после окончания турнира в примере «Валенсия» не была против, чтобы компания Жорже Мендеша (именно она ведет дела защитника) подыскала Эсекиэлю новый клуб.
По информации «СЭ», люди Мендеша обращались в «Зенит», но понимания не нашли —
Вчера
По нашим данным, «Спартак» действительно хотел бы взять аргентинца, но никак не за 20 — 25 миллионов. На аргентинца также претендуют «Юве» и «Интер», но в этом случае речь идет о 12 — 15 миллионах, английские клубы готовы предложить чуть больше. Преимущество России — возможность предоставить схожий по личным условиям контракт и более низкие налоги, чем в европейских странах.
КТО ЕЩЕ?
Этот вопрос, возможно, более важный, чем трансферы Гарая и Луана. В конце концов, дабы не нарушать лимит на легионеров, аргентинец по позиции может заменить итальянца Боккетти, а бразилец — голландца Промеса/болгарина Попова. Но это не решит вопроса с российскими позициями — да, у «Спартака» в матче с «Зенитом» вышли шестеро отечественных футболистов, но вариативности в заявке, по сути, не оставалось. Одной из причин взлета Кокорина называют обострение конкуренции, и во встрече с
Именно поэтому
САМОЕ ДОРОГОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ — ФЕРНАНДУ
По данным transfermarkt.de, самым дорогим приобретением в истории «Спартака» является полузащитник Фернанду, за которого
Сергей ЕГОРОВ.
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