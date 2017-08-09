Луан и Гарай. Побьет ли «Спартак» трансферный рекорд?

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О ЧЕМ ГОВОРИТ КАРРЕРА

Вчера на пресс-конференции в Тарасовке главный тренер «Спартака» впервые высказал легкое недоумение трансферной политикой клуба. Если тезисно, то Массимо еще в мае определил позиции и назвал кандидатуры, но приобрести их пока не получилось.

Месседж тренера конкретен — до конца летнего трансферного периода осталось три недели (оно, напомним, закрывается 31 августа), необходимо поторопиться.

Трудно восстановить полную картину того, кто был в первоначальном списке Карреры. Фамилии называются разные: австриец сербского происхождения Драгович (защитник, 26 лет, «Байер», цена, согласно данным авторитетного портала transfermarkt.de, — 12 миллионов евро), итальянец Ачерби (защитник, 29 лет, «Сассуоло», цена — 12 миллионов евро), аргентинец с итальянским паспортом Дриусси (форвард, 21 год, в этом случае «Зенит» сработал быстрее, единовременно выплатив сумму около 20 миллионов евро — отступные «Ривер Плейт» и процент местному профсоюзу футболистов).

Летом у «Спартака» пока два новичка — сербский защитник Петкович, взятый на правах свободного агента (и условия сделки по выплате агентских и подъемных пока неясны), и арендованный у «Челси» хорватский хавбек Пашалич. А в конце прошлой и начале нынешней недели стало известно о двух возможных супертрансферах, которые могут установить рекорд для красно-белых. До этого самым дорогим игроком был Фернанду — за него москвичи заплатили прошлым летом 12,5 миллиона евро, и это был последний трансфер бывшего спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова.

ЛУАН: 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА 70 ПРОЦЕНТОВ ПРАВ НА ИГРОКА

«Спартак» сделал официальное предложение «Гремиу» по трансферу нападающего Луана, утверждает ESPN. По информации источника, московский клуб предлагает 20 миллионов евро за 70 процентов прав на 24-летнего бразильца.

«Гремиу» согласился проанализировать вариант, но пока не дал ответа. Также красно-белым необходимо уладить детали перехода с окружением футболиста, которое владеет 30 процентами. Ранее появлялась информация, что игрок уже в конце недели пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со «Спартаком». В этом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче. Луан выступал за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. На этом турнире футболист выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеской встрече против Колумбии нападающий дебютировал в национальной команде Бразилии.

Вот что говорят о нем в агентском мире: игрок очень хороший — и чтобы было понятно болельщикам «Спартака», — его можно сравнить с Промесом и Алексом. Другое дело, что Луан — парень строптивый, с довольно непростым окружением. Как и в случае с Дриусси, клубу придется иметь дело сразу с несколькими прямыми агентами и людьми, имеющими авторизацию на ведение дел.

Не исключено, что вбросы в СМИ делаются для того, чтобы повысить цену на игрока и дать сигнал европейским командам. Как говорят, трансфер курирует Юхан Гераскин, технический директор красно-белых, а одной из проблем является вопрос с тем самым делением прав. И в этом плане есть риски с точки зрения соответствия сделки регламентам ФИФА.

Есть они и с точки зрения адаптации футболиста, а также логики перехода. Луану уже 24 года, контракт с «Гремиу» заканчивается через год — и в этой ситуации выплата 20 миллионов евро представляется не самым рачительным вложением средств. Если, конечно, нет деления платежа на несколько траншей, а сумма существенно меньше. Но бразильцы, по информации «СЭ», хотят все и сразу.

Эсекиэль ГАРАЙ (слева) против Луиса СУАРЕСА. AFP 2017

ГАРАЙ: В КОНКУРЕНТАХ — ИТАЛЬЯНЦЫ И АНГЛИЧАНЕ

Аргентинцу, который имеет опыт выступлений в России за «Зенит», в октябре исполнится 31 год. В начале сезона-2016/17 питерцы продали аргентинца в «Валенсию» за 24 миллиона евро, осуществив спорную со спортивной точки зрения, но очень выгодную финансово сделку.

Гарай провел в чемпионате Испании 27 матчей, время от времени имел проблемы со здоровьем. С игровой точки зрения к нему также возникали претензии. Именно поэтому после окончания турнира в примере «Валенсия» не была против, чтобы компания Жорже Мендеша (именно она ведет дела защитника) подыскала Эсекиэлю новый клуб.

По информации «СЭ», люди Мендеша обращались в «Зенит», но понимания не нашли — сине-бело-голубые в трансферной политике верны своему принципу «21 — 25 лет», приобретая футболистов этой возрастной категории. Связка Иванович — Гарай по возрастному параметру могла бы составить конкуренцию армейским «олд бойз», а со спортивной точки зрения малоперспективна. Тем более «Валенсия» хотела бы получить за игрока не меньше уплаченного год назад.

Вчера интернет-сайт SportMediaset сообщил о том, что испанский и московский клубы достигли принципиального соглашения по трансферу Гарая. По данным источника, красно-белые удовлетворят запрос «летучих мышей» и заплатят 25 миллионов евро.

По нашим данным, «Спартак» действительно хотел бы взять аргентинца, но никак не за 20 — 25 миллионов. На аргентинца также претендуют «Юве» и «Интер», но в этом случае речь идет о 12 — 15 миллионах, английские клубы готовы предложить чуть больше. Преимущество России — возможность предоставить схожий по личным условиям контракт и более низкие налоги, чем в европейских странах.

Массимо КАРРЕРА ждет еще новичков. Спорт-Экспресс

КТО ЕЩЕ?

Этот вопрос, возможно, более важный, чем трансферы Гарая и Луана. В конце концов, дабы не нарушать лимит на легионеров, аргентинец по позиции может заменить итальянца Боккетти, а бразилец — голландца Промеса/болгарина Попова. Но это не решит вопроса с российскими позициями — да, у «Спартака» в матче с «Зенитом» вышли шестеро отечественных футболистов, но вариативности в заявке, по сути, не оставалось. Одной из причин взлета Кокорина называют обострение конкуренции, и во встрече с красно-белыми Манчини поменял его на Дзюбу, Шатова — на Жиркова, а Кузяева — на Терентьева. В запасе остался Полоз, Анюков — вообще вне заявки на игру. Все эти футболисты либо выступали в нашей сборной, либо имеют перспективы в ближайшее время туда попасть. В «Спартаке» на скамейке сидели Тигиев, Кутепов, Тимофеев и Бакаев — согласитесь, разница есть.

Именно поэтому красно-белые ищут усиления российских позиций. Ситуация по Нойштедтеру неопределенна, москвичи не готовы платить 5 миллионов евро, которые хотели бы получить в «Фенербахче». Что касается полузащитника «Ростова» Могилевца, то здесь уже сам игрок ответил отказом — Павел хорошо помнит «золотую клетку» в «Зените», где он очень редко выходил на поле. Так или иначе, поражение в Петербурге и слова Карреры показывают — в ближайшее время селекция «Спартака» должна стать более агрессивной.

ФЕРНАНДУ — пока самый дорогой новичок красно-белых. Спорт-Экспресс

САМОЕ ДОРОГОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ — ФЕРНАНДУ

По данным transfermarkt.de, самым дорогим приобретением в истории «Спартака» является полузащитник Фернанду, за которого красно-белые заплатили «Сампдории» 12,5 миллиона евро. Также в 10 и более миллионов москвичам обходились Эйден Макгиди, Квинси Промес, Николас Пареха и Эммануэл Эменике.

Сергей ЕГОРОВ.