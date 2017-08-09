«Локо» и Семин: лидерство вопреки

ВЫНУЖДЕННАЯ ИГРА В ТРИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКА

Даже в славные чемпионские времена «Локомотива» первой половины 2000-х Юрий Семин никогда не стартовал с четырех побед. Если в Казани против стремительно прогрессирующей команды Курбана Бердыева эта серия и прервется, такое начало красно-зеленых все равно заслуживает внимания и разбора. Потому что, во-первых, его никто не ждал, а во-вторых, достигнуто оно во многом не благодаря, а вопреки.

Допустим, «Локо» не случайно начинает матчи по схеме с тремя центральными защитниками, плотно насыщая центральную зону — чтобы даже мышь не проскочила. С двумя Семину сегодня играть элементарно некем. Напомню старую мысль Арриго Сакки, так любимую Станиславом Черчесовым (и воплощаемую им в сборной): если у тебя есть два центральных защитника класса Барези и Костакурты — можешь выходить в два, если нет — бери количеством и действуй в три.

Семин, мне кажется, исходит из той же логики. Какой парой центральных он может сейчас козырять? Был бы в строю капитан Ведран Чорлука — вопросов на эту тему не возникало бы, хорват с Кверквелией могли бы составить приличный основной тандем. Но Чорлука из-за тяжелой травмой надолго вне игры, и при том, что равных ему по классу защитников в команде нет, четыре победы «Локо» подряд с одним-единственным пропущенным мячом уже сами по себе выглядят парадоксально.

Очевидно, что выход из сложнейшей ситуации Семин нашел. При этом нет и зацикленности на одной схеме — как с «Анжи», так и с хабаровчанами главный тренер «Локо» в нужный момент, когда наставало время усилить атаку (а форвардов для этого в его распоряжении не было), менял Баринова на Антона Миранчука, и команда переходила на модель в четыре игрока обороны. Давление наращивалось, и это выливалось в закономерные голы Фернандеша и Миранчука. Никто не скажет, что они родились из ниоткуда.

Юрий СЕМИН (слева) и Алексей МИРАНЧУК. Спорт-Экспресс

МАЛО КАДРОВ? МНОГО «ФИЗИКИ»

Ясно и то, что на недолгих предсезонных сборах команда очень прилично подготовилась функционально. Вглядимся, когда «Локомотив» забивал голы. С «Арсеналом» — 57-я минута. С ЦСКА — 23-я, 66-я и 74-я. С «Анжи» — 81-я. Со СКА — 75-я. То есть пять голов из шести — во вторых таймах и четыре (да и гол Туле к тому близок) — в последней трети игры. И это при том, что усилить атаку по именам со скамейки Семину фактически некем. По-моему, все это как раз и говорит о качественной работе над «физикой».

А победа над туляками в 1-м туре последовала через три дня после 120 минут темпового, изнурительного матча за Суперкубок со «Спартаком». К тому же и проигранного, что сил также не добавляет. Обладатель трофея, напомню, в тот же день во втором тайме встречи с «Динамо» сдулся, как проколотый воздушный шарик, и 2:0 превратились в 2:2. «Локомотив» с соперником аналогичного класса себе такого не позволил, хоть три очка дались ему с трудом.

Все разговоры на тему легкого календаря разбиваются о четыре буквы — ЦСКА, которому, кстати, железнодорожники забили столько же, сколько «Арсеналу», «Анжи» и Хабаровску, вместе взятым. Серебряный призер, уже сейчас играющий в квалификации Лиги чемпионов, — по-моему, вполне показательная проверка, что в действительности представляет собой нынешний «Локо». Тем более что матч состоялся еще до встреч с АЕК, пауза между играми с «Анжи» и «Локо» у армейцев была шестидневной, а защищал их ворота, в отличие от встречи с «Рубином», Акинфеев. Тем не менее, не только по результату, но и по качеству футбола «Локомотив» оказался убедительнее.

«Запланированные» же домашние победы над аутсайдерами и середняками — залог успешного сезона. В прошлом году еще при Игоре Черевченко «Локо» дома во 2-м туре сделал ничью с «Томью» и в 4-м — с «Крыльями», в итоге вылетевшими. С этого начались проблемы, и уже при Семине, не готовившем команду к чемпионату, случились домашний проигрыш «Уфе», ничья с «Арсеналом». И все это — в первых 10 турах, после чего можно было рассчитывать уже только на Кубок. Который оказался завоеван.

Минимальные же 1:0 в матчах с аутсайдерами не должны обманывать — моментов «Локомотив» создавал предостаточно, просто реализация сильно хромала. Что объяснимо, ведь с 3-го тура (в конце дерби с ЦСКА, напомню, надолго выбыл из-за травмы колена Ари) команда играет вовсе без штатных форвардов. В этом качестве вынужденно используется Фарфан, который против армейцев сверхубедительно смотрелся на правой бровке, выжигая ее от лицевой до лицевой. Что довольно удивительно для 32-летнего исполнителя, долго не имевшего практики. И впечатляющая физическая форма перуанца тоже — показатель работы Семина.

То, что в прошлом году его поставили перед фактом о покупке Фарфана, — дело прошлое. Этот тренер уже не раз в своей длительной карьере показывал, что умеет не переносить обстоятельства приобретения футболистов на отношение к ним самим. А сам Фарфан проявляет себя профессионалом и бойцом. Семин таких ценит, те же — отвечают ему игрой.

Джефферсон ФАРФАН (справа). Спорт-Экспресс

РЕШЕНИЕ ФЛАНГОВОГО ВОПРОСА И КОЛЛЕКТИВ, КАК В НАЧАЛЕ 2000-Х

В кадровой ситуации на флангах «Локо» мало кто вспоминает, потому что там ничего у команды не горит. Но ведь еще перед самым сезоном многие вообще не понимали, кто там будет выходить. Виталий Денисов, который в межсезонье перенес операцию, только-только вернулся в общую группу. Ушел в «Краснодар» Янбаев, «быки» выкупили права и на Шишкина.

В итоге мы в стартовом составе увидели следующих бровочников. С «Арсеналом» — слева Игнатьев и справа Фарфан. С ЦСКА — Лысов и Фарфан. С «Анжи» — Лысов и Игнатьев. Со «СКА-Хабаровск» — Рыбус и Игнатьев. Провалов не было ни разу, а порой — как в случае с Фарфаном против армейцев — напротив, случался триумф. Ну и клуб в данном случае Семину пусть не сразу, но помог, подписав качественного исполнителя в лице Рыбуса. А учитывая, что вот-вот вернется В. Денисов, фланговый вопрос, казавшийся перед стартом сезона едва ли не неразрешимым, с повестки дня снят, в связи с чем вопрос приобретения Набабкина, мне кажется, более неактуален. В отличие от нападения…

По тому, что происходит на поле, невозможно не понять, что внутри команды в «Локомотиве» сейчас все в порядке. Достаточно увидеть, как радуется голам скамейка, как поздравляют друг друга все без исключения футболисты, как страхуют они партнеров и по-хоккейному ложатся под мячи. Последнее в матче с ЦСКА просто поразило. Складывалось ощущение, словно сборная СССР по хоккею вышла против канадцев в важнейшей суперсерии — с таким самопожертвованием действовал каждый из железнодорожников.

Такое может быть только в случае, если а) у игроков есть силы и б) есть коллектив. Главное, чтобы сложившемуся изнутри не мешали и не разрушали снаружи. Пока не рискну сравнивать атмосферу в сегодняшнем «Локо» с удивительной по духу командой того же Семина первой половины 2000-х, но что-то похожее уже просматривается.

Думаю, именно взаимоотношения в коллективе и абсолютное доверие тренера позволили удержать в «Локомотиве» Фернандеша, имевшего заманчивое предложение из Турции. Будь оно во времена Ольги Смородской, португалец бросился бы на Босфор, сверкая пятками. Лидеру же команды, каким Фернандеш стал при новом-старом тренере, поступить так гораздо сложнее. И он остался.

Как и трое ранее арендованных — Игорь Денисов, Кверквелия и Ари. Их желание продолжить выступления именно за «Локо» — опять же качественный показатель работы тренерского штаба. Возможностей тратить большие деньги на новичков у красно-зеленых сейчас нет, и аренда с последующим выкупом за умеренные суммы — один из самых эффективных способов улучшения состава. И это работает.

Михаил ЛЫСОВ (слева). Спорт-Экспресс

МОЛОДЕЖЬ ИЗ АКАДЕМИИ БОЛЬШЕ ИГРАЕТ РАЗВЕ ЧТО В ЦСКА

Летний совет директоров «Локо» — тот самый, где работу главного тренера было решено оценивать каждый квартал (где такое видано?) — обозначил важность использования молодых футболистов в основе. И по этой части к Семину претензий нет. В постоянно играющей — когда с первых минут, когда на замену — обойме «Локомотива» сразу четверо — воспитанники его академии: братья Миранчуки, Баринов и Лысов.

С 21-летним Алексеем Миранчуком все понятно — он превращается в одного из лидеров (опять же благодаря Семину, поддержавшему футболиста зимой в самую горячую пору контрактного спора). Его блестящий победный штрафной Хабаровску лишний раз это подчеркнул. А то, что его пока ни разу даже на 90-й минуте не заменили, свидетельствует о высоких кондициях и важности в концовках.

Но и его брат Антон, еще год назад игравший в эстонской «Левадии», а дебютировавший в РФПЛ лишь 9 апреля, выходил на поле во всех четырех матчах и провел в общей сложности 136 минут — и с каждой встречей действует все увереннее и основательнее. 20-летний Баринов, в межсезонье вынужденно переквалифицированный из хавбека в центрального защитника, все встречи начал в основе и провел 287 минут (с ЦСКА — весь матч). 19-летний новичок Михаил Лысов тоже отпахал все дерби с армейцами, а всего в трех встречах, за исключением «СКА-Хабаровск», провел 167 минут.

Итого в четырех турах четыре воспитанника академии «Локомотива», старшему из которых — 21 год, получили 950 минут. Больше в РФПЛ сейчас только ЦСКА с Акинфеевым, Щенниковым, Головиным, Чаловым, Жамалетдиновым и Кучаевым. Цифры ясно показывают, что штаб «Локо» работает не только на сегодняшний, но и на завтрашний день команды. А в ближайшее время, с максимальной вероятностью, доверие Семина получит и 22-летний форвард Аршак Корян, недавно возвращенный в «Локо» из голландского «Витесса». На тренировках, как мне рассказывали, он производит все более убедительное впечатление.

ЗАБЫТЬ О ПОДКОВЕРНОЙ БОРЬБЕ!

Сегодня, после четырех побед и дележки первого места с «Зенитом», невозможно себе представить того, о чем много и активно говорилось в футбольных кулуарах в межсезонье. А именно — о том, что украинскому тренеру Виктору Скрипнику, ранее возглавлявшему «Вердер», некто из верхов «Локомотива» твердо пообещал место во главе команды, и тот из-за этого отказался принять тульский «Арсенал», когда к нему обратились оттуда еще до Миодрага Божовича. Иными словами, какая-то группа в управленческой верхушке «Локо» Семина уже «приговорила», не имея возможности убрать его сразу только из-за победы в Кубке России (напоминаю, пятой, рекордной для одного тренера в российской истории) и понятной реакции болельщиков, которых сейчас, в отличие от времен Смородской, пытаются вернуть на трибуны Черкизова.

Учитывая, что история со Скрипником (который, заметьте, до сих пор без работы) разлетелась по футбольному мирку мгновенно, ни при каких обстоятельствах не поверю, что сам Семин об этом не знал. Работать в таких обстоятельствах, не отвлекаться на это непросто — даже несмотря на поддержку, как говорят, главы «РЖД» Олега Белозерова. И тем большее уважение вызывает факт лидерства «Локомотива», и тем большее желание успехов его главному творцу, с которым связаны все крупнейшие достижения клуба в истории.

Объективно говоря, вряд ли «Локо» сможет на длинной дистанции составить конкуренцию тому же «Зениту». Средства в распоряжении двух клубов несопоставимы; у «Локо» нападающих в принципе нет, а у «Зенита» Дзюба сидит в запасе, а Кержакова без особого желания последнего, пусть торжественно и красиво, провожают на пенсию.

Вчера я уже написал, что Семин работает на большой высоте без страховки, имея в виду то, что «Зенит» может себе позволить выпустить два абсолютно разных состава на «Бней-Иегуду» и «Спартак», тогда как в «Локо» каждая травма — почти конец света. А главное — в Питере клуб сегодня работает на команду и ради команды, и об интригах вокруг Манчини с чьей-либо стороны не может быть и речи, тогда как в Черкизове единства между клубом и командой, увы, не наблюдается. Может, хотя бы лидерство успокоит все эти подковерные страсти, и даже недруги Семина поймут, что в интересах дела для всех лучше ему помогать?

В том числе и квалифицированными новичками — такими, как тот же Рыбус, если уж финансы не позволяют замахнуться на большее. Чтобы лидерство не растаяло так же стремительно, как появилось, без нового ударного форварда, взятого хотя бы в аренду, например, вряд ли обойтись. Время еще есть.