«Спартак» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу

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В воскресенье «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:5, за четыре сыгранных тура чемпионата отставание красно-белых от лидеров составило семь очков. Теперь спартаковцам необходимо доказать, что поражение от одного из главных конкурентов было единичным случаем. В ближайших турах «Спартак» сыграет в столичных дерби с ЦСКА и «Локомотивом», и возвращение уверенности в себе чемпионам просто необходимо.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 19:30 -:- Спартак М Арсенал Т

«Спартак» под руководством Массимо Карреры в чемпионатах России проиграл лишь четырежды, но три раза поражения случились с крупным счетом. В заключительном туре прошлого чемпионата «Спартак» проиграл в Туле «Арсеналу» со счетом 0:3, что помогло сопернику избежать прямого вылета — «канониры» затем спаслись в переходных матчах с красноярским «Енисеем».

В мае в Туле «Спартак» играл уже в ранге чемпиона без турнирной мотивации. Сейчас футболисты «Спартака» должны быть заряжены на игру не меньше «Арсенала», который потерпел три поражения и расположился в стане аутсайдеров. В воскресенье подопечные Миодрага Божовича на своем поле проиграли новичку премьер-лиги «Тосно» со счетом 1:2.

В прошлом сезоне в домашнем матче «Спартак» на старте разгромил «Арсенал» со счетом 4:0, причем игрой красно- белых руководил Дмитрий Аленичев, который через несколько дней был уволен — после поражения от кипрского АЕКа в квалификации Лиги Европы. С тех пор «Спартак» четыре гола в одном матче не забивал.

Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдет на столичной «Открытие-Арене», начало — 19:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Куликов из Саранска. Дисквалифицирован бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано, который был удален в матче с «Зенитом».

«Зенит» едет на Урал

«Зенит» делит лидерство с «Локомотивом», который также одержал четыре победы. Команда Роберто Манчини встретится в гостях с «Уралом», в нынешнем сезоне еще не проигрывавшим. Трижды подопечные Александра Тарханова сыграли вничью, победив в гостях «Динамо». В воскресенье уральцы едва не обыграли в гостях «Краснодар», пропустив мяч в добавленное ко второму тайму время (1:1).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 17:30 -:- Урал Зенит

«Урал» является самым удобным соперником для «Зенита» — в 12 матчах команды лишь раз сыграли вничью при 11 победах команды из Санкт-Петербурга. Причем эта ничья датирована 1992 годом, и с тех пор «Зенит» победил уральский клуб 10 раз подряд.

С учетом прошлого сезона «Урал» на своем поле не может выиграть пять матчей, последний домашний успех датирован 16 апреля, когда со счетом 1:0 был повержен аутсайдер «Томь» (отличился румынский форвард Эрик Бикфалви).

«Зенит», несмотря на удачный старт в чемпионате, продолжает усиливаться аргентинцами. Четвертым новичком из этой страны во вторник стал полузащитник Матиас Краневиттер, ранее выступавший в Испании — за «Атлетико» и «Севилью». Краневиттер призван заменить бразильца Эрнани, который отправился в аренду во французский «Сент-Этьен», однако в Екатеринбурге новичок не сыграет.

Пропустит матч и уроженец Каменска-Уральского в Свердловской области Игорь Смольников, который дисквалифицирован за драку с Луисом Адриано.

Матч пройдет на «СКБ-Банк Арене», начало — 17:30 мск. Главным арбитром назначен Роман Галимов из Улан-Удэ.

Бердыев проинспектирует железную дорогу

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 20:00 -:- Рубин Локомотив М

«Локомотив» проведет гостевой матч с «Рубином», который под руководством Курбана Бердыева начал побеждать после двух неудач на старте. В воскресенье казанцы в гостях победили ЦСКА благодаря дублю бразильца Жонатаса, в июле рассматривавшегося в качестве замены травмированному Ари в «Локомотиве». Команда Юрия Семина даже без своего бомбардира продолжает побеждать, хотя в трех матчах для этого хватало и одного забитого мяча. В нынешнем чемпионате «Локомотив» пока пропускает меньше всех — один гол в четырех турах.

В прошлом сезоне «Рубин» дважды победил «Локомотив», опередив соперника по количеству побед в очных встречах — 10 против 9. Казанцы в нынешнем сезоне уже проигрывали на своем поле — в стартовом матче «Краснодару» (1:2).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 20:00 -:- Тосно ЦСКА

Матч пройдет на «Казань-Арене», начало — 20:00 мск. Главный арбитр — Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

В 20:00 мск также начнет свой матч ЦСКА — в гостях против «Тосно». Встреча пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, где ранее принимал своих соперников «Зенит». В воскресенье команда бывшего спартаковца Дмитрия Парфенова одержала первую победу в премьер-лиге — над «Арсеналом» (2:1), тогда как ЦСКА дома проиграл «Рубину» (1:2). Не выручил армейцев голкипер Илья Помазун, который сменил травмированного Игоря Акинфеева и пропустил два гола за 12 минут.

«Динамо» приехало в Ростов-на-Дону

В среду также сыграют «Ростов» и «Динамо». Ростовчане, несмотря на уход Курбана Бердыева, не скатились до уровня аутсайдеров, а под руководством Леонида Кучука пока команды, уступающие в классе, побеждают. Победы над «Амкаром» и «Анжи» позволили ростовчанам подняться на шестое место.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 5, 9.08.2017, 20:00 -:- Ростов Динамо М

Выиграло предыдущий матч и «Динамо» у «Амкара» со счетом 3:0, что позволило вернувшемуся в элиту столичному клубу покинуть зону вылета. Матч «Ростов» — «Динамо» начнется в 20:00 мск на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на- Дону, главный арбитр — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Пятый тур чемпионата России стартовал во вторник, когда «СКА-Хабаровск» победил «Анжи» (2:0), а «Амкар» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). В четверг тур завершится матчем между «Ахматом» и «Краснодаром».

В чемпионате лидируют «Зенит» и «Локомотив» — по 12 очков. По 9 очков набрали «Уфа» (5 матчей) и грозненский «Ахмат».