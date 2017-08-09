Российская классика
Московский «Локомотив» и казанский «Рубин» сойдутся в очередном туре РФПЛ.
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Минувший тур чемпионата России по футболу был отмечен первым в его истории противостоянием итальянских тренеров — Роберто Манчини и Массимо Карреры. Интересно, что в игре, где обе команды возглавляют специалисты с родины «катеначчо» (тактическая схема с акцентом на оборону), было забито шесть мячей — «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1. В пятом же туре чемпионата сойдутся настоящие мастодонты отечественного футбола — Курбан Бердыев со своим «Рубином» и пока не знающий поражений в этом сезоне Юрий Семин и его «Локомотив».
От предстоящего матча эксперты не ждут открытой игры и множества голов. В частности, бывший наставник казанцев и «железнодорожников» Ринат Билялетдинов полагает, что оба коллектива сыграют в закрытый футбол и будут рассчитывать на промахи соперника.
— Игра, скорее всего, будет закрытой, — поделился с «Известиями» специалист. — Обе команды будут ждать ошибок оппонента. А нас ждет дуэль двух опытнейших тренеров, которые прекрасно понимают сильные стороны друг друга. Игра «Рубина» может свестись к навесам в надежде на удачный отскок и умение Джонатоса играть головой. А «Локомотив», наверное, будет проводить разящие атаки.
Интересно, что «Локомотив» в нынешнем сезоне выдал свой лучший старт в истории, одержав четыре победы подряд. Прославленный российский футболист, бывший голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин в беседе с «Известиями» отметил, что в предстоящей игре
— «Железнодорожники» не так впечатляют по составу и игре, как тот же «Зенит». Но они лидеры чемпионата и идут без потерь, — отметил Руслан Нигматуллин. — Однако в Казани «Локо» будет очень непросто продолжить свою победную серию. Тем не менее я думаю, что подопечные Юрия Семина постараются навязать сопернику свой стиль игры — закрытый.
Казанцы же, наоборот, только набирают обороты. За двумя поражениями на старте сезона последовали и две победы. Интересно, что все четыре матча завершились с одинаковым счетом 2:1. Руслан Нигматуллин полагает, что в матче пятого тура «Рубин» и «Локомотив» могут впервые в сезоне сыграть вничью.
— «Рубин» от матча к матчу становится всё больше похожим на команду Бердыева, — заявил
В последних играх «железнодорожники» забивают не так много.
— Конечно, «Локомотиву» очень не хватает Ари, — сказал Руслан Нигматуллин. — Понятно, в клубе рассчитывали, что именно он будет главной атакующей силой команды, но обстоятельства сложились иначе. Миранчук чистым форвардом тоже никогда не был, так что ждать от него яркой игры не приходится. Наверное,
Что касается «Рубина», то казанцы как раз не испытывают проблем с глубиной состава. Однако устраивает ли подбор игроков команды недавно вернувшегося в клуб Курбана Бердыева, сказать трудно — еще ни на один матч чемпионата России специалист не выпустил один и тот же стартовый состав.
— Ротация в команде необходима всегда, — отметил Ринат Билялетдинов. — Если вдруг
Недавно к «Рубину» присоединился опытный исландский защитник Рагнар Сигурдссон. Ранее 31-летний футболист уже выступал в чемпионате России за «Краснодар», однако перед началом прошлого сезона перешел в английский «Фулхэм». Нынешним летом на правах годичной аренды он перебрался в казанский клуб и сможет дебютировать за «Рубин» уже в матче с «Локомотивом».
— Рагнар, безусловно, усилит «Рубин» — это отличный трансфер для казанцев, — подытожил Билялетдинов. — Исландец — хороший рослый защитник высокого уровня. Возможно, именно ему и предназначено стать в казанском клубе новым Сесаром Навасом. Переход Сигурдссона говорит о том, что Наваса ждать в Казани уже не стоит.
Встреча «Рубина» и «Локомотива» в рамках 5-го тура РФПЛ состоится 9 августа в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени.
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