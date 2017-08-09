Как Тарасовка пережила 1:5

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МЕCСЕДЖ МАССИМО: БЕЗ УСОВ, НО С ПОЦЕЛУЕМ

Красно-белые встретили гостей на своей базе на позитиве. Словно старались показать, что никакой апатии после поездки в Петербург нет. А Массимо Каррера будто бы случайно вышел из корпуса вместе с Денисом Глушаковым. Дорога к полю заняла где-то минуту, и все это время фотографы щелкали затворами, чтобы снять как тренер, широко улыбаясь, то просто обнимал, то чуть ли не целовал капитана, на которого в последнее время обрушились волны критики. Глушакова такая теплота, кажется, удивила. Что хотел показать этим жестом итальянец? Что он на стороне хавбека, в том числе в вопросе продления контракта? Или просто решил сыграть на публику?

Массимо КАРРЕРА и Денис ГЛУШАКОВ. Спорт-Экспресс

ТУЛА ПИШЕМ, ЛОНДОН В УМЕ

«Спартак» не стал закрываться, несмотря на всю боль поражения от «Зенита». Как отметил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг, клуб решил отрепетировать работу перед Лигой чемпионов и пригласил журналистов за сутки до предстоящего матча. «Ждем вас на встрече с “Арсеналом”. Пока тульским, потом будет лондонский», — сказал Трахтенберг. Правда, «канониры» Арсена Венгера в Лигу чемпионов не вышли, но суть не в этом.

Когда команда вышла на разминку, жарило солнце. Поэтому пока игроки наматывали круги вокруг поля, на полную мощь работала система полива, чтобы увлажнить газон. Картина получилась символичная: спартаковцы, пробегая под струями воды, словно смывали с себя воскресный позор.

ТАГАНСКИЙ «АРЕСТАНТ»

Луиз Адриану принял участие в тренировке, хотя всего за пару часов до ее начала выступал на Таганке в качестве обвиняемого. Не в суде, а на заседании КДК, но все равно занятие неприятное. Из-за дисквалификации бразилец не сыграет ни с «Арсеналом», ни с ЦСКА. А место центрального нападающего займет Зе Луиш. В Петербурге он появился только во втором тайме, так как Каррера опасался за колено африканца, но теперь все в порядке.