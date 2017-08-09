Как Тарасовка пережила 1:5
Во вторник
красно-белые провели день открытых дверей — и всем видом показывали, что разгром от «Зенита» не отразился на атмосфере в команде.
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Видимо, что-то случилось...
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МЕCСЕДЖ МАССИМО: БЕЗ УСОВ, НО С ПОЦЕЛУЕМ
ТУЛА ПИШЕМ, ЛОНДОН В УМЕ
«Спартак» не стал закрываться, несмотря на всю боль поражения от «Зенита». Как отметил глава департамента
Когда команда вышла на разминку, жарило солнце. Поэтому пока игроки наматывали круги вокруг поля, на полную мощь работала система полива, чтобы увлажнить газон. Картина получилась символичная: спартаковцы, пробегая под струями воды, словно смывали с себя воскресный позор.
ТАГАНСКИЙ «АРЕСТАНТ»
Луиз Адриану принял участие в тренировке, хотя всего за пару часов до ее начала выступал на Таганке в качестве обвиняемого. Не в суде, а на заседании КДК, но все равно занятие неприятное.
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