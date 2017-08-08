Каррера разочарован?
Несколько высказываний итальянского специалиста в разговоре с журналистами можно расценить как посыл руководству «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Несмотря на разгром в
Но одна эмоция
Например, итальянец сказал: «Еще в конце мая говорил руководству, что нужно усиливаться. И дело совсем не в поражении от «Зенита».
Если люди хотят быть политкорректными, то обычно избегают претензий к начальству, пусть в завуалированной форме.
Потом мы спросили главного тренера прямо: «Действительно ли вам интересны Гарай и Луан?» Причем не просили делать никакого выбора, а просто ждали ответа в стиле: «Да», «Нет» или «Без комментариев». Однако Каррера произнес: «Если бы я мог выбирать, остановился бы на Гарае».
Что это значит? Почему Массимо перевел разговор в плоскость «или-или» и сослагательное наклонение «если бы»? Мнение тренера не учитывают, он не выбирает? Луан ему не нужен, а переговоры с ним ведутся вопреки его желанию? Или просто защитник высокого класса на данный момент требуется больше, чем атакующий футболист? А что тогда подумает бразилец (который, говорят, уже летит на медобследование), когда прочитает эти слова?
Предположений много, а четкого ответа нет.
То же самое касается и еще одной его реплики, про список трансферов: «Говорил руководству в мае, как нужно качественно и количественно усилить “Спартак”, называл позиции и фамилии, но тем или иным причинам совершить покупки не получилось. Потом уже появился вариант с Пашаличем, которого мы смогли арендовать после разговора с Конте».
Каков вывод? Хорвата в
Прозвучала на
Возможно, все это уже не раз обсуждалось именно в личных беседах тренера с руководителями «Спартака». Теперь же Каррера озвучил все через СМИ. И похоже, что сделал это намеренно.
Михаил ГОНЧАРОВ.
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