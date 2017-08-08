Каррера разочарован?

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Несмотря на разгром в Санкт-Петербурге, «Спартак» живет и тренируется в рабочем режиме. По крайней мере, со стороны не видно никакой паники. Не чувствуется глубокого расстройства. Это абсолютно нормально. В себя уходить точно не нужно, неудачу следует оставить в прошлом, сделав из нее правильные выводы.

Но одна эмоция все-таки ощущается. Это недовольство главного тренера ситуацией с усилением. На пресс-конференции Массимо Каррере задали несколько вопросов по поводу трансферов — и в некоторых ответах звучало разочарование.

Например, итальянец сказал: «Еще в конце мая говорил руководству, что нужно усиливаться. И дело совсем не в поражении от «Зенита».

Если люди хотят быть политкорректными, то обычно избегают претензий к начальству, пусть в завуалированной форме.

Потом мы спросили главного тренера прямо: «Действительно ли вам интересны Гарай и Луан?» Причем не просили делать никакого выбора, а просто ждали ответа в стиле: «Да», «Нет» или «Без комментариев». Однако Каррера произнес: «Если бы я мог выбирать, остановился бы на Гарае».

Что это значит? Почему Массимо перевел разговор в плоскость «или-или» и сослагательное наклонение «если бы»? Мнение тренера не учитывают, он не выбирает? Луан ему не нужен, а переговоры с ним ведутся вопреки его желанию? Или просто защитник высокого класса на данный момент требуется больше, чем атакующий футболист? А что тогда подумает бразилец (который, говорят, уже летит на медобследование), когда прочитает эти слова?

Предположений много, а четкого ответа нет.

То же самое касается и еще одной его реплики, про список трансферов: «Говорил руководству в мае, как нужно качественно и количественно усилить “Спартак”, называл позиции и фамилии, но тем или иным причинам совершить покупки не получилось. Потом уже появился вариант с Пашаличем, которого мы смогли арендовать после разговора с Конте».

Каков вывод? Хорвата в трансфер-листе не было, а все изначальные пожелания главного тренера не учтены?

Прозвучала на пресс-конференции и еще одна фраза, на которую можно обратить внимание. «Взять титул трудно. Но защитить его — еще сложнее. Эту правду нужно донести и до футболистов, и до болельщиков, и до руководства». Обычно боссов редко упоминают в таких посылах, и поэтому он воспринимаются как призыв к действию: если с трансферами все так продолжится, то и к команде с тренером претензий в конце сезона быть не должно.

Возможно, все это уже не раз обсуждалось именно в личных беседах тренера с руководителями «Спартака». Теперь же Каррера озвучил все через СМИ. И похоже, что сделал это намеренно.

Михаил ГОНЧАРОВ.