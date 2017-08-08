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8 августа 2017, 21:03 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Василий Уткин: У «Локомотива» нет стиля и игры

Ведущий «100% Футбола» Василий Уткин считает, что «Локомотив» не достиг никакого прогресса по сравнению с прошлым сезоном.

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«Я очень скептически отношусь к «Локомотиву». Мне не кажется, что команда добилась какого-то прогресса. То, что они после четырёх туров РФПЛ набрали максимальное количество очков, это всё связано с календарём.

Да, у «Локомотива» была игра с ЦСКА. Это была лучшая игра команды в этом сезоне. Хотя «Локомотив» имеет проблемы с составом из-за травм игроков, они обладают набором игроков для построения игры, но самой игры и стиля у команды нет. Просто посмотрите ещё раз, как они добиваются результата, — сказал Уткин.

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