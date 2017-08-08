Василий Уткин: У «Локомотива» нет стиля и игры

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«Я очень скептически отношусь к «Локомотиву». Мне не кажется, что команда добилась какого-то прогресса. То, что они после четырёх туров РФПЛ набрали максимальное количество очков, это всё связано с календарём.