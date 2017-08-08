Василий Уткин: У «Локомотива» нет стиля и игры
Ведущий «100% Футбола» Василий Уткин считает, что «Локомотив» не достиг никакого прогресса по сравнению с прошлым сезоном.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я очень скептически отношусь к «Локомотиву». Мне не кажется, что команда добилась
Да, у «Локомотива» была игра с ЦСКА. Это была лучшая игра команды в этом сезоне. Хотя «Локомотив» имеет проблемы с составом
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