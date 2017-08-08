Семак оставил Гаджиева на дне

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

«Амкар» и «Уфа» совершенно по-разному стартовали в новом сезоне. Хозяева проиграли четыре встречи подряд с общей разностью мячей 0:6. Гости, напротив, подошли к игре на Урале с нулем в графе поражений. При этом в Перми признают, что не могут реализовать свои амбиции на трансферном рынке — серьезным усилением можно назвать лишь бывшего полузащитника сборной России Александра Рязанцева. Как итог, пермяки не могут победить в 15 подряд матчах чемпионата России. Уфимцы же, напротив, довели свою рекордную серию без поражений до семи встреч.

В игре между ними было множество единоборств и минимум голевых моментов. В первой половине запомнилась размашистая атака гостей, когда Стоцкий с правого фланга прострелил на неприкрытого Живоглядова, но здорово действовал голкипер Нигматуллин. А самым запоминающимся эпизодом до перерыва стал пенальти в ворота Беленова: Игбун сыграл рукой в штрафной, но Бодул с 11-метровой отметки угодил в штангу, так и не сумев забить первый мяч «Амкара» в сезоне-2017/18. В остальном все атаки уральцев захлебывались на подступах к штрафной — команда Семака оборонялась очень надежно.

Во втором тайме события развивались в основном между штрафными. Показательно, что за всю игру случился лишь один удар в створ — Игбун пробил издали, но в углу ворот оказался Нигматуллин.

В концовке хозяева попытались заменами освежить игру и устроили небольшой навал. Костюков мог открыть счет на 85-й и 86-й минутах, но в первом случае не попал с трех метров, а во втором ему успел помешать защитник. В итоге на табло так и сохранились нули.

ЦИФРА

7 пенальти назначено в ворота Александра Беленова с начала сезона-2016/17. Из них реализовано только пять.

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Нельзя сказать, что в матче было много моментов. В первом тайме лучше действовали в атаке, в прессинге. После перерыва стало сложнее, ведь применили энергозатратный метод игры. Пенальти не забили? Ничего, бывает. Надо двигаться дальше.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:

— Конечно, понимали, что будет сложно, так как «Амкару» нужно набирать очки кровь из носу, и терять пермякам нечего. Плюс два дня между играми — недостаточный срок для восстановления. В целом получилась равная встреча и ее итог закономерен.