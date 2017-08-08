Семак оставил Гаджиева на дне
«Амкар» набрал первое очко в чемпионате-2017/18, сыграв вничью с «Уфой», но вряд ли этот результат порадовал пермяков — они
по-прежнему занимают последнее место.
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Видимо, что-то случилось...
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
«Амкар» и «Уфа» совершенно
В игре между ними было множество единоборств и минимум голевых моментов. В первой половине запомнилась размашистая атака гостей, когда Стоцкий с правого фланга прострелил на неприкрытого Живоглядова, но здорово действовал голкипер Нигматуллин. А самым запоминающимся эпизодом до перерыва стал пенальти в ворота Беленова: Игбун сыграл рукой в штрафной, но Бодул с 11-метровой отметки угодил в штангу, так и не сумев забить первый мяч «Амкара» в сезоне-2017/18. В остальном все атаки уральцев захлебывались на подступах к штрафной — команда Семака оборонялась очень надежно.
Во втором тайме события развивались в основном между штрафными. Показательно, что за всю игру случился лишь один удар в створ — Игбун пробил издали, но в углу ворот оказался Нигматуллин.
В концовке хозяева попытались заменами освежить игру и устроили небольшой навал. Костюков мог открыть счет на 85-й и 86-й минутах, но в первом случае не попал с трех метров, а во втором ему успел помешать защитник. В итоге на табло так и сохранились нули.
ЦИФРА
7 пенальти назначено в ворота Александра Беленова с начала сезона-2016/17. Из них реализовано только пять.
ЦИТАТЫ
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
— Нельзя сказать, что в матче было много моментов. В первом тайме лучше действовали в атаке, в прессинге. После перерыва стало сложнее, ведь применили энергозатратный метод игры. Пенальти не забили? Ничего, бывает. Надо двигаться дальше.
Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
— Конечно, понимали, что будет сложно, так как «Амкару» нужно набирать очки кровь из носу, и терять пермякам нечего. Плюс два дня между играми — недостаточный срок для восстановления. В целом получилась равная встреча и ее итог закономерен.
|Гаджи Гаджиев
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|5
|Фолы
|4
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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