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Назначение арбитра из Балашихи на главное московское дерби неожиданно лишь отчасти. В первую очередь потому, что Сельдякова нельзя отнести к опытным и известным судьям. В его активе немногим более двух десятков матчей в премьер-лиге.

Во-вторых, на эту игру вполне можно было назначить самого опытного из действующих рефери Алексея Николаева, который не раз работал на играх между красно-синими и красно-белыми. Но, как стало известно «СЭ», ему почему-то давно купили авиабилет в Хабаровск, где местная команда встретится с «Рубином». И отменять эту поездку не стали. Кстати, в бригаду Николаева вошел Сергей Чебан-младший, сын исполнительного директора РФПЛ Сергея Чебана. Он впервые будет выполнять функции резервного, раньше ему доверяли только игры молодежного первенства.

А ожидалось назначение Сельдякова, прежде всего, потому, что он на хорошем счету у нынешнего руководства департамента судейства и инспектирования РФС и получает такое количество назначений, какое обычно дают тем, кто давно работает на играх чемпионата страны. Еще одним кандидатом на дерби назывался Сергей Лапочкин. Но он судит три тура подряд (с 3-го по 5-й). Нагрузка приличная, работать после этого еще и на дерби рискованно. А передышку арбитру из Петербурга давать не стали.

При иных обстоятельствах матч ЦСКА — «Спартак» могли бы доверить Владиславу Безбородову, Сергею Карасеву или Алексею Еськову. Но все они уезжают на сбор УЕФА и пропустят 6-й тур.

Владимир СЕЛЬДЯКОВ (справа). Спорт-Экспресс

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Сельдякову 39 лет. В футбол играл на любительском уровне — за «Машиностроитель» из Балашихи. Сейчас — главный тренер ФК «Балашиха», который играет в первенстве Московской области среди мужских команд.

В судейство Владимир пришел в начале XXI века и поначалу больше работал помощником рефери. Его учителями можно считать известных подмосковных судей Александра Савкина и Николая Фролова. Кроме того, он учился в центре Андрея Будогосского.

В 2003 году на одном из сборов, которым тогда руководил директор Коллегии футбольных арбитров Александр Штернгель, Сельдякова заметили и включили в число рефери второго дивизиона. Путь в высшую лигу получился небыстрым. Дебютировал он на матче «Крылья Советов» — «Кубань» в сентябре 2013-го. Потом работал на игре «Томь» — «Волга» НН и надолго (почти на три года) исчез из списка судей премьер-лиги. Вернулся в конце сезона-2015/16 и дальше стал судить без длительных перерывов. Всего у него 23 игры премьер-лиги.

30 апреля. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 1:2. Игорь АКИНФЕЕВ (№ 35) и ЗЕ ЛУИШ. Спорт-Экспресс

Во внефутбольной жизни Сельдяков — военнослужащий. Два высших военных образования — Высшее командное училище дорожных и инженерных войск и Военный институт физической культуры. Дослужился до звания полковника и до должности начальника кафедры физической подготовки и спорта Военно-технического университета.

Воспитывает двух дочерей. Одна из них — будущая балерина.