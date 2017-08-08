Дерби ЦСКА — «Спартак» судит настоящий полковник
Один из главных матчей чемпионата России доверили Владимиру Сельдякову.
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Назначение арбитра из Балашихи на главное московское дерби неожиданно лишь отчасти. В первую очередь потому, что Сельдякова нельзя отнести к опытным и известным судьям. В его активе немногим более двух десятков матчей в
А ожидалось назначение Сельдякова, прежде всего, потому, что он на хорошем счету у нынешнего руководства департамента судейства и инспектирования РФС и получает такое количество назначений, какое обычно дают тем, кто давно работает на играх чемпионата страны. Еще одним кандидатом на дерби назывался Сергей Лапочкин. Но он судит три тура подряд (с 3-го по 5-й). Нагрузка приличная, работать после этого еще и на дерби рискованно. А передышку арбитру из Петербурга давать не стали.
При иных обстоятельствах матч ЦСКА — «Спартак» могли бы доверить Владиславу Безбородову, Сергею Карасеву или Алексею Еськову. Но все они уезжают на сбор УЕФА и пропустят 6-й тур.
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Сельдякову 39 лет. В футбол играл на любительском уровне — за «Машиностроитель» из Балашихи. Сейчас — главный тренер ФК «Балашиха», который играет в первенстве Московской области среди мужских команд.
В судейство Владимир пришел в начале XXI века и поначалу больше работал помощником рефери. Его учителями можно считать известных подмосковных судей Александра Савкина и Николая Фролова. Кроме того, он учился в центре Андрея Будогосского.
В 2003 году на одном из сборов, которым тогда руководил директор Коллегии футбольных арбитров Александр Штернгель, Сельдякова заметили и включили в число рефери второго дивизиона. Путь в высшую лигу получился небыстрым. Дебютировал он на матче «Крылья Советов» — «Кубань» в сентябре 2013-го. Потом работал на игре «Томь» — «Волга» НН и надолго (почти на три года) исчез из списка судей
Во внефутбольной жизни Сельдяков — военнослужащий. Два высших военных образования — Высшее командное училище дорожных и инженерных войск и Военный институт физической культуры. Дослужился до звания полковника и до должности начальника кафедры физической подготовки и спорта
Воспитывает двух дочерей. Одна из них — будущая балерина.
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