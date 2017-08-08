Пашалич: Дружба Конте и Карреры не стала определяющим фактором при переходе в «Спартак»

«Перед тем, как перейти в “Спартак”, я говорил с легендой команды Стипе Плетикосой. Он сказал мне, что я должен приехать сюда, так как тут очень хорошо, как на трибунах, так и в команде. Этот разговор был очень важен для меня, дружба Карреры и Конте не была определяющим фактором моего перехода, важным для меня было получить возможность бороться за титул в чемпионате и выступать в Лиге чемпионов», — сказал Пашалич.

«Матч против “Зенита” (1:5) — не очень хороший дебют для меня и плохой матч для команды. В игре против “Арсенала” мы должны порадовать наших болельщиков. Хорошо, что в футболе есть возможность не концентрироваться на поражениях, а в следующей игре показать все, на что мы способны», — отметил он.

Также хорватский футболист отметил, что готов провести весь матч в ближайшей игре «Спартака» против тульского «Арсенала».

«Я готов отыграть 90 минут, тренируюсь больше месяца, прошел подготовку с “Челси”. Пока у меня было не так много времени, чтобы сравнить чемпионат России с европейскими турнирами, но в будущем я обязательно сделаю это. Я играл в командах, где было много болельщиков, которые постоянно нас поддерживали. Я привык к давлению фанатов и не чувствую его, знаю, что такое поддержка болельщиков, люблю играть для них», — подчеркнул Пашалич.

«Мои партнеры по команде являются сильными футболистами. Я знал о них еще до того, как подписал контракт со “Спартаком”, у нас сильные игроки, вместе мы постараемся показать хороший футбол и будем прогрессировать. За 22 года я сменил несколько чемпионатов, Россия стала для меня четвертой страной. У меня нет проблем с адаптацией, меня окружают дружелюбные люди. Моя любимая позиция — центральный полузащитник», — добавил игрок.