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8 августа 2017, 20:06 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера заявил, что читает прессу только после поражений «Спартака»

ТАРАСОВКА /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера читает российскую прессу только после поражений своей команды. Об этом он рассказал журналистам.

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© ИТАР-ТАСС

Матч 4-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 5:1. Нападающий «Спартака» Луис Адриано и защитник «Зенита» Игорь Смольников после драки на второй компенсированной к основному времени матча минуте получили прямые красные карточки. Во вторник Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал их на два матча.

«Я заинтересован в прессе, прежде всего, когда наша команда проигрывает. Мне интересно понять, что думают болельщики о команде и о тренере. Меньше всего мне интересно, что пишут когда мы побеждаем. После таких поражений мне интересно кого обвиняют, прежде всего, обвиняют меня и это правильно. Я не ищу оправданий после поражений», — сказал Каррера.

«При выборе состава я отталкиваюсь от соперника — это и есть объяснение, почему тот или иной игрок не выходит на поле. Когда кто-то играет, а кто-то нет, это не значит, что кто-то мне не нравится. Я еще не решил, кто будет играть в воротах в матче против “Арсенала”. Конечно, когда ты проигрываешь 1:5 критику заслуживает вся команда, но мы не проиграли матч “Зениту” только из-за Артема Реброва», — добавил он.

Также Каррера отметил, что наказание для дисквалифицированного Луиса Адриано должно выбрать руководство клуба.

«Штрафовать Луиса Адриано за дисквалификацию или нет — задача руководства. Наказывать его должно руководство, я, конечно, поговорю с ним. Мне не понравилось его поведение. Команда может проиграть какой-то матч, но никогда нельзя терять голову», — подчеркнул тренер.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+4′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
9 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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