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8 августа 2017, 19:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: Выводы от поражения «Спартака» от «Зенита» могут быть полезными для команды

ТАРАСОВКА /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Выводы, которые сделает тренерский штаб и футболисты «Спартака», после крупного поражения от «Зенита», могут быть полезны для команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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© ИТАР-ТАСС

Встреча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

«Зе Луиш не играл с “Зенитом”, так как на неделе у него была проблема с коленом, я не хотел рисковать его здоровьем, но при этом мы играли по привычной для нас тактике. Конечно, поражения никогда не бывают своевременными. Из таких поражений мы будем делать выводы, они могут быть полезны, если подходить к этому позитивно. Мы проанализировали все ошибки, которые совершили, надеюсь, что в будущем у нас не будет поражений для того, чтобы начать играть», — сказал Каррера.

«Наши планы на сезон — победить, мы не играем ради третьего места, мы играем ради победы. Отдаемся игре максимально и хотим занять самую высокую позицию в таблице. Самое трудное на данный момент — побеждать в каждом матче. Просто победить можно, но побеждать в каждом матче намного сложнее, эту правду нужно донести до игроков, руководства и болельщиков», — отметил он.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+4′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
9 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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