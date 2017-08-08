Каррера: Выводы от поражения «Спартака» от «Зенита» могут быть полезными для команды

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Встреча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

«Зе Луиш не играл с “Зенитом”, так как на неделе у него была проблема с коленом, я не хотел рисковать его здоровьем, но при этом мы играли по привычной для нас тактике. Конечно, поражения никогда не бывают своевременными. Из таких поражений мы будем делать выводы, они могут быть полезны, если подходить к этому позитивно. Мы проанализировали все ошибки, которые совершили, надеюсь, что в будущем у нас не будет поражений для того, чтобы начать играть», — сказал Каррера.

«Наши планы на сезон — победить, мы не играем ради третьего места, мы играем ради победы. Отдаемся игре максимально и хотим занять самую высокую позицию в таблице. Самое трудное на данный момент — побеждать в каждом матче. Просто победить можно, но побеждать в каждом матче намного сложнее, эту правду нужно донести до игроков, руководства и болельщиков», — отметил он.