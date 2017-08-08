«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в сезоне РФПЛ
«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 5-го тура российской
Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 0:0.
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На 17-й минуте хозяева имели шанс открыть счёт и забить свой первый гол в сезоне, однако Дарко Бодул ударом с пенальти попал в штангу. Как оказалось, это был лучший момент в матче для обеих команд — ни одного гола зрители так и не увидели.
«Амкар» набрал первое очко в сезоне и идёт на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (9) занимает четвёртую строчку.
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Сергей Семак
Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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