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8 августа 2017, 19:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в сезоне РФПЛ

«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 0:0.

<span class=error>Амкар</span> сыграл вничью с Уфой в матче 5-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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На 17-й минуте хозяева имели шанс открыть счёт и забить свой первый гол в сезоне, однако Дарко Бодул ударом с пенальти попал в штангу. Как оказалось, это был лучший момент в матче для обеих команд — ни одного гола зрители так и не увидели.

«Амкар» набрал первое очко в сезоне и идёт на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (9) занимает четвёртую строчку.

8.08.2017 17:30 основной раунд: 5-й тур Звезда
Амкар 0:0 Уфа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Сергей Семак
Нереализованные пенальти
17′ Д. Бодул 9
Составы
Артур Нигматуллин 1
52′ Петар Занев 3
Михаил Сиваков 18
Секу Конде 6
Дарко Бодул 9
Александр Рязанцев 91
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
59′ Александр Салугин 77
Михаил Костюков 27
25′ 83′ Александр Милькович 2
Алексей Гасилин 11
69′ Януш Гол 5
Сергей Баланович 16
31 Александр Беленов
3 Павел Аликин 89′
5 Боян Йокич 79′
4 Алексей Никитин
17 Дмитрий Живоглядов
55 Джемал Табидзе
44 Силвестр Игбун
8 Кэтэлин Карп
99 Исламнур Абдулавов 72′
9 Ондржей Ванек
13 Азамат Засеев 69′
7 Дмитрий Сысуев
39 Дмитрий Стоцкий 88′
57 Вячеслав Кротов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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