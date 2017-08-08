«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в сезоне РФПЛ

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На 17-й минуте хозяева имели шанс открыть счёт и забить свой первый гол в сезоне, однако Дарко Бодул ударом с пенальти попал в штангу. Как оказалось, это был лучший момент в матче для обеих команд — ни одного гола зрители так и не увидели.

«Амкар» набрал первое очко в сезоне и идёт на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (9) занимает четвёртую строчку.