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8 августа 2017, 19:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: У «Зенита» есть все, чтобы завоевать титул

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера во время пресс-конференции завил, что у «Зенита» есть большие шансы на победу в чемпионате этого сезона. Напомним, что вчера петербургский клуб разгромил красно-белых со счетом 5:1.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> во время <nobr>пресс-конференции</nobr> завил что у Зенита есть большие шансы на победу в чемпионате этого сезона. Увеличить
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© РИА "Новости"

— У «Зенита» есть все, чтобы завоевать титул, — сказал Каррера. — Наше дело — отдаваться по максимуму. Но если другие сильнее, то ничего не поделаешь.

Мы еще в мае общались с руководством о том, как и кем усилить «Спартак». Я называл имена и позиции. Но по тем или иным причинам у нас не получилось их подписать. Потом, поговорив с Конте, удалось взять в аренду Пашалича.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+4′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
9 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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