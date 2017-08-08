Массимо Каррера: У «Зенита» есть все, чтобы завоевать титул

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— У «Зенита» есть все, чтобы завоевать титул, — сказал Каррера. — Наше дело — отдаваться по максимуму. Но если другие сильнее, то ничего не поделаешь.

Мы еще в мае общались с руководством о том, как и кем усилить «Спартак». Я называл имена и позиции. Но по тем или иным причинам у нас не получилось их подписать. Потом, поговорив с Конте, удалось взять в аренду Пашалича.