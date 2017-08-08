«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере Луана

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Остальные 30% прав на Луана принадлежат группе его представителей, в том числе агенту Жаиру Пейшото. «Спартак» на данный момент не договорился с ними.

Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.