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8 августа 2017, 19:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере Луана

«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере нападающего Луана, информирует издание ESPN Brazil. Красно-белые предложили бразильскому клубу € 20 млн за 70% экономических прав на игрока. «Гремио» пока не дал москвичам ответа.

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Остальные 30% прав на Луана принадлежат группе его представителей, в том числе агенту Жаиру Пейшото. «Спартак» на данный момент не договорился с ними.

Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

Спартак М
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