«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере Луана
«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере нападающего Луана, информирует издание ESPN Brazil.
Красно-белые предложили бразильскому клубу € 20 млн за 70% экономических прав на игрока. «Гремио» пока не дал москвичам ответа.
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Остальные 30% прав на Луана принадлежат группе его представителей, в том числе агенту Жаиру Пейшото. «Спартак» на данный момент не договорился с ними.
Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
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