Скандал с автобусом в РФПЛ. Регламент — ненастоящий
КДК РФС временно не будет штрафовать команды за неправильный выход из автобуса.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Первым (и единственным) наказанным стал «Арсенал». КДК оштрафовал тульский клуб на заседании в среду, 26 июля, на 10 тысяч рублей за неправильный выход из автобуса перед домашним матчем 2-го тура
— У «Арсенала» есть нарушение технического регламента: надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3−4 секунды, а игроки выходили из всех дверей — за это штраф 10 тысяч рублей, — сообщил по итогам заседания глава КДК Артур Григорьянц.
— Такой пункт в техническом регламенте есть, — сказал тогда «СЭ» генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов. — Он появился недавно, в прошлом году, и, на мой взгляд, абсурден. Все команды выходят, как хотят. Неправильно загонять в
КОГО ОШТРАФОВАЛИ
«Арсенал» попался на данном нарушении дважды. После понедельничной победы над «СКА-Хабаровск» оружейники отправились в гости к «Рубину» (1:2). И в субботу, 29 июля, несмотря на особое к себе внимание, снова вышли на «Казань Арене» из предоставленного соперником автобуса из обеих открытых дверей. КДК на заседании в среду, 2 августа, выписал тулякам штраф 20 тысяч рублей.
— Опять оштрафовали? — удивился тогда в интервью «СЭ» Балашов. — Да уж… Странная ситуация. Мы же в пятницу послали письмо в лигу с просьбой скорректировать этот пункт регламента с учетом мнения других клубов. Ну если вы не принимаете наше письмо, тогда дайте
А вот «Амкар» после гостевого матча 4-го тура с «Динамо» (0:3) на «Арене Химки» в субботу, 5 августа, наказания за неправильный выход избежал. Как и другим клубам, пермякам было известно о возможных санкциях. Так, после первого штрафа коллег из Тулы главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев на вопрос о проблемном автобусном пункте регламента подчеркнул:
— Я, как главный тренер, отвечаю за тренировки и подготовку команды к матчам. Этот вопрос лучше задать нашему исполнительному директору Денису Маслову. Я, безусловно, знаю об этом.
НА КАКОМ ОСНОВАНИИ
Ситуацию выхода команд из автобуса трактует технический регламент РФПЛ. В нем, в частности, сказано следующее: «По прибытии на Стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3−5 секунд».
После первого наказания тульского «Арсенала» Григорьянц сообщил:
— В техническом регламенте РФПЛ четко записано, что команды, которые приезжают на матч, должны выходить из передней двери автобуса с интервалом в
— То есть делегаты матча всегда контролируют, как команды выходят из автобуса?
— И делегаты, и основной вещатель. Я думаю, что эта информации была донесена до делегата основным вещателем.
— За первое нарушение предусмотрен штраф в десять тысяч рулей. А за повторные?
— Нарушение в данном случае наказывается штрафом от 10 до 100 тысяч рублей.
ЧТО ОБНАРУЖИЛОСЬ
После заседания в эту среду по итогам 4-го тура
— «Амкар» нарушил пункт 4.1 технического регламента, игроки выходили из автобуса из двух дверей, однако этот регламент не согласован РФС. Регламент утвержден только общим собранием РФПЛ. Временно КДК РФС не будет рассматривать эту статью. Если «Арсенал» пожелает, то может обратиться в КДК по поводу уже примененных штрафов.
ЧТО СКАЗАЛИ В ТУЛЕ
— Честно говоря, рассмеялся в голос, — сказал сегодня в интервью «СЭ» арсенальский гендиректор Балашов о своей реакции на новое решение КДК. — Как же можно было расписаться в собственной глупости?! Ну, штрафовали бы дальше.
— Через какую дверь выйдете из автобуса в следующий раз?
— Через все, которые есть, включая водительскую, и через окна. С такой глупостью сталкиваюсь впервые. Причем на нашей игре с «Тосно» делегат бросил все дела и стоял возле автобуса, ожидая нашего приезда. Нельзя же доводить до абсурда и расписаться в непрофессионализме на КДК. Сейчас юридическая служба готовит письмо. Будем разбираться.
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