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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Первым (и единственным) наказанным стал «Арсенал». КДК оштрафовал тульский клуб на заседании в среду, 26 июля, на 10 тысяч рублей за неправильный выход из автобуса перед домашним матчем 2-го тура премьер-лиги со «СКА-Хабаровск» (1:0). Команда Миодрага Божовича после прибытия на стадион покидала транспортное средство не только из передней двери, но и задней. Как оказалось, напрасно. Закрыв в понедельник тур победой, в Туле нарвались на необычные санкции.

— У «Арсенала» есть нарушение технического регламента: надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3−4 секунды, а игроки выходили из всех дверей — за это штраф 10 тысяч рублей, — сообщил по итогам заседания глава КДК Артур Григорьянц.

— Такой пункт в техническом регламенте есть, — сказал тогда «СЭ» генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов. — Он появился недавно, в прошлом году, и, на мой взгляд, абсурден. Все команды выходят, как хотят. Неправильно загонять в какие-то рамки людей, которые готовятся к игре. В Лиге чемпионов и Лиге Европы я такого не видел. Вообще никогда не делался акцент на этом пункте. Обратимся в лигу по поводу этого регламента и попросим согласовать его с основным вещателем. Насколько я понимаю, это его требования. В данном случае основной вещатель должен более профессионально размещать камеры и корреспондентов, чтобы не загонять команды перед игрой в какие-то рамки. А так, считаю, идет какое-то вмешательство в подготовку команд к игре.

КОГО ОШТРАФОВАЛИ

«Арсенал» попался на данном нарушении дважды. После понедельничной победы над «СКА-Хабаровск» оружейники отправились в гости к «Рубину» (1:2). И в субботу, 29 июля, несмотря на особое к себе внимание, снова вышли на «Казань Арене» из предоставленного соперником автобуса из обеих открытых дверей. КДК на заседании в среду, 2 августа, выписал тулякам штраф 20 тысяч рублей.

— Опять оштрафовали? — удивился тогда в интервью «СЭ» Балашов. — Да уж… Странная ситуация. Мы же в пятницу послали письмо в лигу с просьбой скорректировать этот пункт регламента с учетом мнения других клубов. Ну если вы не принимаете наше письмо, тогда дайте какой-то ответ… Никакого ответа не получили. А теперь опять нас штрафуют. КДК, понятно, действует на основании рапорта регламента делегата. Что ж, посоветуемся с командой. Думаю, будем выполнять регламент. Да, это неприятно, не интересно, но что поделать? Во-первых, четкая сумма штрафа не прописана. От 10 до 100 тысяч. Ну они, значит, будут нас штрафовать в геометрической прогрессии, доведут до 100 тысяч, будут собирать с нас деньги. Для нас это дороговато.

А вот «Амкар» после гостевого матча 4-го тура с «Динамо» (0:3) на «Арене Химки» в субботу, 5 августа, наказания за неправильный выход избежал. Как и другим клубам, пермякам было известно о возможных санкциях. Так, после первого штрафа коллег из Тулы главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев на вопрос о проблемном автобусном пункте регламента подчеркнул:

— Я, как главный тренер, отвечаю за тренировки и подготовку команды к матчам. Этот вопрос лучше задать нашему исполнительному директору Денису Маслову. Я, безусловно, знаю об этом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/OSNbrKG3iA">pic.twitter.com/OSNbrKG3iA</a></p>— Difference (@Differreencee) <a href="https://twitter.com/Differreencee/status/890225906291179522">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ

Ситуацию выхода команд из автобуса трактует технический регламент РФПЛ. В нем, в частности, сказано следующее: «По прибытии на Стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3−5 секунд».

После первого наказания тульского «Арсенала» Григорьянц сообщил:

— В техническом регламенте РФПЛ четко записано, что команды, которые приезжают на матч, должны выходить из передней двери автобуса с интервалом в три-пять секунд. Этот регламент утвержден общим собранием РФПЛ. Данная запись об «Арсенале» была внесена делегатом матча (делегатом встречи «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» был Николай Левин из Саранска. — Прим. «СЭ») в рапорт, и КДК принял решение о наказании тульского клуба за нарушение технического регламента в соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС.

— То есть делегаты матча всегда контролируют, как команды выходят из автобуса?

— И делегаты, и основной вещатель. Я думаю, что эта информации была донесена до делегата основным вещателем.

— За первое нарушение предусмотрен штраф в десять тысяч рулей. А за повторные?

— Нарушение в данном случае наказывается штрафом от 10 до 100 тысяч рублей.

ЧТО ОБНАРУЖИЛОСЬ

После заседания в эту среду по итогам 4-го тура премьер-лиги глава КДК РФС Григорьянц сообщил:

— «Амкар» нарушил пункт 4.1 технического регламента, игроки выходили из автобуса из двух дверей, однако этот регламент не согласован РФС. Регламент утвержден только общим собранием РФПЛ. Временно КДК РФС не будет рассматривать эту статью. Если «Арсенал» пожелает, то может обратиться в КДК по поводу уже примененных штрафов.

ЧТО СКАЗАЛИ В ТУЛЕ

— Честно говоря, рассмеялся в голос, — сказал сегодня в интервью «СЭ» арсенальский гендиректор Балашов о своей реакции на новое решение КДК. — Как же можно было расписаться в собственной глупости?! Ну, штрафовали бы дальше.

— Через какую дверь выйдете из автобуса в следующий раз?

— Через все, которые есть, включая водительскую, и через окна. С такой глупостью сталкиваюсь впервые. Причем на нашей игре с «Тосно» делегат бросил все дела и стоял возле автобуса, ожидая нашего приезда. Нельзя же доводить до абсурда и расписаться в непрофессионализме на КДК. Сейчас юридическая служба готовит письмо. Будем разбираться.