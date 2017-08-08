РФПЛ удовлетворена организацией безопасности на матче «Зенита» и «Спартака»

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Встреча состоялась 6 августа на стадионе «Санкт- Петербург» и завершилась победой «Зенита» со счетом 5:1.

«Организатором матча и полицией была проведена серьезная подготовка, связанная с обеспечением безопасности, — сказал Мейтин. — Учтены проблемы, возникшие на предыдущих матчах “Зенита”, особенно связанные с запуском зрителей и выходом со стадиона. Футбольный клуб “Зенит” организовал большое количество автобусов для доставки зрителей на стадион и их эвакуации. Городскими властями были внесены коррективы в работу городского транспорта».

По его словам, руководство по обеспечению безопасности осуществлялось из Единого центра управления стадионом. «Десятки людей с помощью системы видеонаблюдения в режиме онлайн следили за всем уже на подходах к стадиону, оценивали ситуацию и немедленно принимали управленческие решения. Это более 53 тысяч зрителей, что сопоставимо с населением небольшого города», — отметил собеседник ТАСС.

«Считаем, что полиция и координационный штаб справились со своей задачей, не допустив серьезных нарушений. Правда, без разбитого носа и нескольких незначительных травм не обошлось. Но это следствие прошедшего перед матчем дождя с градом», — сказал Мейтин.

Директор по безопасности РФПЛ сообщил, что драк болельщиков на матче зафиксировано не было. При этом в день игры за различные нарушения общественного порядка было задержано 20 болельщиков. «Из них пять болельщиков футбольного клуба “Зенит” были задержаны за использование пиротехнических средств на стадионе», — добавил Мейтин.