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8 августа 2017, 18:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ удовлетворена организацией безопасности на матче «Зенита» и «Спартака»

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Полиция и координационный штаб справились с организацией безопасности на матче четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

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© ИТАР-ТАСС

Встреча состоялась 6 августа на стадионе «Санкт- Петербург» и завершилась победой «Зенита» со счетом 5:1.

«Организатором матча и полицией была проведена серьезная подготовка, связанная с обеспечением безопасности, — сказал Мейтин. — Учтены проблемы, возникшие на предыдущих матчах “Зенита”, особенно связанные с запуском зрителей и выходом со стадиона. Футбольный клуб “Зенит” организовал большое количество автобусов для доставки зрителей на стадион и их эвакуации. Городскими властями были внесены коррективы в работу городского транспорта».

По его словам, руководство по обеспечению безопасности осуществлялось из Единого центра управления стадионом. «Десятки людей с помощью системы видеонаблюдения в режиме онлайн следили за всем уже на подходах к стадиону, оценивали ситуацию и немедленно принимали управленческие решения. Это более 53 тысяч зрителей, что сопоставимо с населением небольшого города», — отметил собеседник ТАСС.

«Считаем, что полиция и координационный штаб справились со своей задачей, не допустив серьезных нарушений. Правда, без разбитого носа и нескольких незначительных травм не обошлось. Но это следствие прошедшего перед матчем дождя с градом», — сказал Мейтин.

Директор по безопасности РФПЛ сообщил, что драк болельщиков на матче зафиксировано не было. При этом в день игры за различные нарушения общественного порядка было задержано 20 болельщиков. «Из них пять болельщиков футбольного клуба “Зенит” были задержаны за использование пиротехнических средств на стадионе», — добавил Мейтин.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+4′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
9 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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