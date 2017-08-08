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8 августа 2017, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Василий Уткин: Григорян оказался слишком эксцентричной фигурой для «Анжи»

Ведущий «100% Футбола» Василий Уткин прокомментировал возможную отставку Александра Григоряна с поста главного тренера «Анжи».

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— Конечно, у «Анжи» прошла не только смена руководства, но и смена всех ориентиров. Те футболисты, которые остались в команде, вполне возможно, что приходили в клуб для другого. Я так думаю, что для «Анжи» Александр Григорян оказался слишком эксцентричной фигурой. В каком-то смысле Григорян является одиночкой и самоучкой. Он сам пробивал себе дорогу в футбол и в РФПЛ.

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