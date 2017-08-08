Василий Уткин: Григорян оказался слишком эксцентричной фигурой для «Анжи»
Ведущий «100% Футбола» Василий Уткин прокомментировал возможную отставку Александра Григоряна с поста главного тренера «Анжи».
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Видимо, что-то случилось...
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— Конечно, у «Анжи» прошла не только смена руководства, но и смена всех ориентиров. Те футболисты, которые остались в команде, вполне возможно, что приходили в клуб для другого. Я так думаю, что для «Анжи» Александр Григорян оказался слишком эксцентричной фигурой. В
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