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8 августа 2017, 18:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Арсенал» подаст апелляцию на штрафы за неправильный выход команды из автобуса

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тульский «Арсенал» подаст апелляцию в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на наложение штрафов за то, что команда перед началом матчей чемпионата неправильно выходила из автобуса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.

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«Уже готовим “любовное” письмо КДК с просьбой разъяснить позицию наложения штрафов по данному пункту регламента. Думаю, параллельно подадим и апелляцию. Сегодня же все документы приготовим и отправим», — сказал Балашов.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Арсенал» на 30 тысяч рублей по итогам двух туров чемпионата России за нарушение технического регламента. Согласно документу, команда обязана выходить из автобуса перед началом матча только из передней двери, а футболисты «Арсенала» покидали транспортное средство из всех дверей.

Во вторник КДК РФС не стал наказывать за похожее нарушение пермский «Амкар». По словам главы комитета Артура Григорьянца, технический регламент, по которому принимались решения, не утвержден РФС, поэтому КДК временно не может рассматривать данную статью.

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