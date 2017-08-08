Александр Панов: Желаю «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы

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Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.