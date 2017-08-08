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8 августа 2017, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Панов: Желаю «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поблагодарил болельщиков клуба из Санкт-Петербурга за поддержку, оказанную ему после инцидента, случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (5:1).

Бывший нападающий Зенита Александр Панов поблагодарил болельщиков клуба из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> за поддержку оказанную ему после инцидента случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между <nobr>сине-бело-голубыми</nobr> и Спартаком (5:1). Увеличить
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© РИА "Новости"

Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

«Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес. Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли по городу спокойно в атрибутике своего клуба и не боялись. С уважением, Александр Панов», — говорится в сообщении на странице экс-игрока сборной России в социальной сети «ВКонтакте».

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+4′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
9 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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