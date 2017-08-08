Александр Панов: Желаю «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поблагодарил болельщиков клуба из
Санкт-Петербурга за поддержку, оказанную ему после инцидента, случившегося перед матчем 4-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (5:1).
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Видимо, что-то случилось...
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Болельщики хозяев, увидев одетого в
«Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес. Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|9
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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