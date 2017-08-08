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8 августа 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Переход Ригони из «Индепендьенте» в «Зенит» должен состояться на этой неделе

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони всё ближе к переходу в «Зенит», информирует Toda Pasion.

Полузащитник Индепендьенте <span class=error>Эмилиано</span> <span class=error>Ригони</span> всё ближе к переходу в Зенит информирует <span class=error>Toda</span> Pasion. Увеличить
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Клубы согласовывают последние детали трансфера 24-летнего футболиста. Ожидается, что официально сделка должна быть закрыта на этой неделе.

По данным источника, «Зенит» заплатит за Ригони $ 12 млн (около € 10 млн). Об этой сумме уже было известно ранее. Аргентинец пропустил сегодняшнюю тренировку «Индепендьенте».

В прошлом сезоне Ригони провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины, забил 11 голов и отдал две голевые передачи.

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