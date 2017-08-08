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8 августа 2017, 17:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Ростова» Бухаров может заменить Жонатаса в «Рубине»

Нападающий «Ростова» и сборной России Александр Бухаров может вернуться в «Рубин».

Нападающий Ростова и сборной России Александр <span class=error>Бухаров</span> может вернуться в Рубин. Увеличить
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Такой трансфер возможен в том случае, если казанский клуб покинет Жонатас. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Интерес к игроку проявляют клубы из Испании и Турции. Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил «Хетафе» арендовать бразильца с последующим правом выкупа.

Бухаров же ранее работал с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым в «Рубине» и «Ростове». Нападающий выступал за казанцев с 2004 по 2010 год и дважды становился чемпионом России.

В нынешнем сезоне в «Ростове» 32-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата России против «Урала» (15 минут) и «Ахмата» (90 минут), но не отметился результативными действиями.

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