Билеты в два сектора ростовского стадиона «Олимп-2» продавать не будут
Билеты в два сектора ростовского стадиона «Олимп-2» больше продавать не будут, сообщает
пресс-служба футбольного клуба «Ростов».
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«Допуск на стадион “Олимп-2” на секторы ЮГ-3 и ЮГ-4 будет осуществляться только по абонементам. Продажа билетов на указанные секторы больше осуществляться не будет!», — говорится в сообщении.
В клубе пояснили, что прекращение продажи билетов связано с новыми требованиями безопасности РФПЛ, предусматривающими введение системы идентификации болельщиков.
Любителям футбола предлагается приобретать абонементы.
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