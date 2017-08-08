Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30623313/
8 августа 2017, 17:24 | Футбол: Премьер-лига | АиФ Ростов-на-Дону

Билеты в два сектора ростовского стадиона «Олимп-2» продавать не будут

Билеты в два сектора ростовского стадиона «Олимп-2» больше продавать не будут, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Ростов».

Билеты в два сектора ростовского стадиона Олимп-2 продавать не будут - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Допуск на стадион “Олимп-2” на секторы ЮГ-3 и ЮГ-4 будет осуществляться только по абонементам. Продажа билетов на указанные секторы больше осуществляться не будет!», — говорится в сообщении.

В клубе пояснили, что прекращение продажи билетов связано с новыми требованиями безопасности РФПЛ, предусматривающими введение системы идентификации болельщиков.

Любителям футбола предлагается приобретать абонементы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

После бала. Как «медальный скандал» в Адыгее изменил жизнь его участниц

На сколько дней имеют право отключать горячую воду?

Вы можете не знать, что больны. Врач о первых симптомах гепатита