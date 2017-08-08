Билеты в два сектора ростовского стадиона «Олимп-2» продавать не будут

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«Допуск на стадион “Олимп-2” на секторы ЮГ-3 и ЮГ-4 будет осуществляться только по абонементам. Продажа билетов на указанные секторы больше осуществляться не будет!», — говорится в сообщении.

В клубе пояснили, что прекращение продажи билетов связано с новыми требованиями безопасности РФПЛ, предусматривающими введение системы идентификации болельщиков.

Любителям футбола предлагается приобретать абонементы.