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8 августа 2017, 17:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Бранислав Иванович и Хави Гарсия не полетели с «Зенитом» на матч РФПЛ с «Уралом»

Футболисты «Зенита» — защитник Бранислав Иванович и полузащитник Хави Гарсия — не полетели с командой в Екатеринбург на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РФПЛ) с местным «Уралом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Футболисты Зенита — защитник <span class=error>Бранислав</span> Иванович и полузащитник <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсия</span> — не полетели с командой в Екатеринбург на матч пятого тура Российской <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) с местным Уралом сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Увеличить
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Встреча «Урал» — «Зенит» состоится в среду в Екатеринбурге и начнется в 17:30 мск. После четырех туров петербургский клуб лидирует с 12 очками в турнирной таблице РФПЛ, екатеринбуржцы идут восьмыми с шестью баллами.

Вместе с «Зенитом» в Екатеринбург отправился новичок команды аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер, во вторник перешедший из мадридского «Атлетико». Не полетел на игру с «Уралом» защитник Игорь Смольников, дисквалифицированный на два матча по итогам встречи четвертого тура с московским «Спартаком» (5:1).

Полностью список игроков «Зенита», полетевших на матч с «Уралом», выглядит следующим образом:

голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.

защитники: Денис Терентьев, Александр Анюков, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Максим Карпов, Доменико Кришито, Юрий Жирков;.

полузащитники: Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Олег Шатов и Жулиано;.

нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси.

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