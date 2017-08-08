Бранислав Иванович и Хави Гарсия не полетели с «Зенитом» на матч РФПЛ с «Уралом»

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Встреча «Урал» — «Зенит» состоится в среду в Екатеринбурге и начнется в 17:30 мск. После четырех туров петербургский клуб лидирует с 12 очками в турнирной таблице РФПЛ, екатеринбуржцы идут восьмыми с шестью баллами.

Вместе с «Зенитом» в Екатеринбург отправился новичок команды аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер, во вторник перешедший из мадридского «Атлетико». Не полетел на игру с «Уралом» защитник Игорь Смольников, дисквалифицированный на два матча по итогам встречи четвертого тура с московским «Спартаком» (5:1).

Полностью список игроков «Зенита», полетевших на матч с «Уралом», выглядит следующим образом:

голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.

защитники: Денис Терентьев, Александр Анюков, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Максим Карпов, Доменико Кришито, Юрий Жирков;.

полузащитники: Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Олег Шатов и Жулиано;.

нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси.