«Амкар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд
Менее часа осталось до начала матча 5-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Уфой», который пройдёт в Перми, на стадионе «Звезда».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Гол, Салугин, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Костюков, Баланович, Гасилин.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Карп, Абдулавов, Слай.
Запасные: Шелия, Сухов, Сафрониди, Зубарев, Пауревич, Ванек, Сысуев, Кротов, Фатай.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter