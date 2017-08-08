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8 августа 2017, 17:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Менее часа осталось до начала матча 5-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Уфой», который пройдёт в Перми, на стадионе «Звезда».

Менее часа осталось до начала матча 5-го тура <span class=error>РФПЛ</span> между <span class=error>Амкаром</span> и Уфой который пройдёт в Перми на стадионе Звезда. Увеличить
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Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Гол, Салугин, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Костюков, Баланович, Гасилин.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Карп, Абдулавов, Слай.
Запасные: Шелия, Сухов, Сафрониди, Зубарев, Пауревич, Ванек, Сысуев, Кротов, Фатай.

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РФС запретил «Тосно» и «Амкару» регистрировать новых игроков из-за долгов

РФС запретил «Тосно» и «Амкару» регистрировать новых игроков из-за долгов

ТАСС, 8 августа. Российский футбольный союз (РФС) за наличие просроченной задолженности вынес запрет на регистрацию новых игроков пермскому клубу «Амкар» и клубу «Тосно» из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс- служба РФС.
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