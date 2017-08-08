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8 августа 2017, 17:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК не смог установить, оскорблял ли президент «Урала» Иванов судейскую бригаду

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 4-го тура РФПЛ «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» и «Краснодар» — «Урал».

Глава <span class=error>КДК</span> Артур Григорьянц рассказал какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 4-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Локомотив — <span class=error>СКА</span>-Хабаровск и Краснодар — Урал. Увеличить
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«По матчу «Локомотив» — «СКА-Хабаровск»: болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

По матчу «Краснодар» — «Урал»: нам не удалось установить, оскорблял президент клуба «Урал» Григорий Иванов судейскую бригаду или нет, поэтому КДК остановил делопроизводство по этому вопросу, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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