КДК не смог установить, оскорблял ли президент «Урала» Иванов судейскую бригаду

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«По матчу «Локомотив» — «СКА-Хабаровск»: болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

По матчу «Краснодар» — «Урал»: нам не удалось установить, оскорблял президент клуба «Урал» Григорий Иванов судейскую бригаду или нет, поэтому КДК остановил делопроизводство по этому вопросу, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.