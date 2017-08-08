КДК РФС дисквалифицировал Луиса Адриано и Игоря Смольникова на два матча ЧР
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал форварда московского «Спартака» Луиса Адриано и защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова на два матча по итогам инцидента во встрече четвертого тура чемпионата России, заявил председатель комитета Артур Григорьянц.
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Заседание КДК состоялось во вторник. «Зенит» в воскресенье дома разгромил «Спартак» со счетом 5:1. В конце матча на поле возник конфликт между защитником «Зенита» Денисом Терентьевым и Луисом Адриано, в котором поучаствовал и Смольников. Терентьев получил желтую карточку, остальные участники инцидента были удалены.
«За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча, — сказал Григорьянц журналистам. — Оба извинились, пожали друг другу руки».
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|9
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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