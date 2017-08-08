КДК РФС дисквалифицировал Луиса Адриано и Игоря Смольникова на два матча ЧР

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Заседание КДК состоялось во вторник. «Зенит» в воскресенье дома разгромил «Спартак» со счетом 5:1. В конце матча на поле возник конфликт между защитником «Зенита» Денисом Терентьевым и Луисом Адриано, в котором поучаствовал и Смольников. Терентьев получил желтую карточку, остальные участники инцидента были удалены.

«За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы Смольников и Адриано дисквалифицированы на два матча, — сказал Григорьянц журналистам. — Оба извинились, пожали друг другу руки».