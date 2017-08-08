Александр Григорян: К 70-летию обязательно вернусь в «СКА-Хабаровск»
Главный тренер «Анжи» после поражения его команды от «СКА-Хабаровск» (0:2) в матче 5-го тура чемпионата России признался, что хотел бы позвать в свою команду игроков из дальневосточного клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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По мнению специалиста, махачкалинцы были достойны большего.
— В принципе, игра нам давалась, — цитирует официальный сайт «СКА-Хабаровск» Григоряна. — Понятно, что обе команды были настроены на этот матч
Не думаю, что имеет смысл оценивать концовку. Наверное, победа «Хабаровска» была более закономерна. Мне кажется, они сыграли с большей самоотдачей. Та атмосфера в команде, которая была построена еще при мне, после отъезда только улучшалась. Сегодня мастерство ушло на второй план. А тактическая выучка и самоотдача имеют колоссальное значение. Мне кажется, что «Анжи» был достоин большего.
— Есть ли в «СКА-Хабаровск» игроки, которых вы хотели бы видеть в своей команде?
— Естественно, есть. Этих футболистов в «Хабаровск» набирал я. Конечно же, я делал это не просто так. Но это не имеет никакого значения, потому что судьба дала мне шанс поработать в
Жалею ли я, что ушел из «Хабаровска»? Давайте пусть это останется тайной. Я
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