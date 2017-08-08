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8 августа 2017, 17:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Григорян: К 70-летию обязательно вернусь в «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «Анжи» после поражения его команды от «СКА-Хабаровск» (0:2) в матче 5-го тура чемпионата России признался, что хотел бы позвать в свою команду игроков из дальневосточного клуба.

Главный тренер <span class=error>Анжи</span> после поражения его команды от <span class=error>СКА</span>-Хабаровск (0:2) в матче 5-го тура чемпионата России признался что хотел бы позвать в свою команду игроков из дальневосточного клуба. Увеличить
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По мнению специалиста, махачкалинцы были достойны большего.

— В принципе, игра нам давалась, — цитирует официальный сайт «СКА-Хабаровск» Григоряна. — Понятно, что обе команды были настроены на этот матч по-особенному. В большей степени Хабаровск, и это объяснимо. В первом тайме мы пытались вскрыть оборону соперника за счет быстрых взаимодействий. Где-то нам не хватало последнего паса. Не знаю, чем было обусловлено наше преимущество во втором тайме. Тем, что соперник осознанно отдал территорию или неосознанно. Это сыграло свою роль. Чего только стоит момент за пять минут до гола — Маркелов не попал в пустые ворота. Потом, соответственно, пропустили.

Не думаю, что имеет смысл оценивать концовку. Наверное, победа «Хабаровска» была более закономерна. Мне кажется, они сыграли с большей самоотдачей. Та атмосфера в команде, которая была построена еще при мне, после отъезда только улучшалась. Сегодня мастерство ушло на второй план. А тактическая выучка и самоотдача имеют колоссальное значение. Мне кажется, что «Анжи» был достоин большего.

— Есть ли в «СКА-Хабаровск» игроки, которых вы хотели бы видеть в своей команде?

— Естественно, есть. Этих футболистов в «Хабаровск» набирал я. Конечно же, я делал это не просто так. Но это не имеет никакого значения, потому что судьба дала мне шанс поработать в премьер-лиге. Не знаю, что у меня будет дальше с работой. Но я не жалею, что попробовал это непередаваемое ощущение премьер-лиги.

Жалею ли я, что ушел из «Хабаровска»? Давайте пусть это останется тайной. Я много-много лет шел к премьер-лиге. Я настолько очарован ей, что еще больше займусь своим здоровьем. К 70-летию обязательно сюда вернусь.

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