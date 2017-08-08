Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30622890/
8 августа 2017, 16:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Арбитр Сельдяков назначен на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак»

ТАСС, 8 августа. Судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым будет работать на матче шестого тура чемпионата России между московскими клубами ЦСКА и «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча шестого тура национального первенства пройдет 12 августа на ВЭБ-Арене Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч между командами пройдет 12 августа на «ВЭБ-Арене».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"

"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Анжи"

Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"