Арбитр Сельдяков назначен на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак»
ТАСС, 8 августа. Судейская бригада во главе с Владимиром Сельдяковым будет работать на матче шестого тура чемпионата России между московскими клубами ЦСКА и «Спартак». Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза.
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Матч между командами пройдет 12 августа на «ВЭБ-Арене».
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