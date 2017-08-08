РФС запретил «Тосно» и «Амкару» регистрировать новых игроков из-за долгов
ТАСС, 8 августа. Российский футбольный союз (РФС) за наличие просроченной задолженности вынес запрет на регистрацию новых игроков пермскому клубу «Амкар» и клубу «Тосно» из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс- служба РФС.
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Во вторник состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2017 года.
Помимо «Тосно» и «Амкара», РФС запретил регистрировать новых игроков следующим клубам: «Сибирь» (Новосибирск), «Шинник» (Ярославль), «Кубань» (Краснодар), «Авангард» (Курск), «Балтика» (Калининград), «Луч-Энергия» (Владивосток) и «Факел» (Воронеж).
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