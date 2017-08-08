Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Произошло это после матча 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5).

«С раннего утра мой тел в шоке от сообщений и звонков близких мне людей. Но я детей не видел долгое время после их отдыха на море и до обеда у меня есть время побыть с ними, гулять на площадке, качать на качелях и играть в активные игры, времени заглянуть в телефон у меня нет, это время занято более важным. И вот по дороге на базу открываю сообщения, перезваниваю на пропущенные звонки и понимаю, слава Богу все живы и здоровы и просто люди переживают за меня (один уважаемый мной человек написал мне о том, что поставил свечку за меня в церкви) ну это уже чересчур: «Грязь говорят льётся на тебя со всех дыр». И только тогда понимаю о чем разговор. Ну что же, значит надо и мне высказаться, ответить, высказать своё мнение на события вокруг.

Начну с того, что я нормально отношусь к критике. Критика, мнения бывают разные как и люди и это нормально. Люди долго, очень долго ждали и дождались, критика оправдана, получить 5 мячей в Питере лучший повод для этого. Бывало такое уже в моей, нашей истории и когда я был в воротах, и без меня. Такие серии бывают, дело времени. Но где эти критики были когда мы брали чемпионство той же бандой?! Они не говорили что мы молодцы, они ждали… а дождались одной игры, одного поражения! Подождите, Но где эти критики были когда мы брали чемпионство той же бандой?! Не торопитесь с выводами. Ааа, вам же нужно сейчас успеть все сказать, а то потом может быть поздно, опять долго ждать!

Ладно, на то они и специалисты, чтобы писать что-то, Но где эти критики были когда мы брали чемпионство той же бандой?! Про комментарии в соц сетях мне или моим близким скажу так, сами того не желая, через «связь» со мной они стали публичными людьми и если выходят в медиапростраство, то должны быть готовы ко многому. Не хочешь, не выходи, не заводи страницы.

Я как-то ехал в метро и случайно увидел как один «молодец» в больших очках в одной из соц сетей всем заходит на страницы различных звёзд и пишет всякие гадости в комментариях. Тогда я и понял, что реагировать на какие-то подписи не стоит, тоже самое говорю всем своим близким… Но вся моя семья безумно любит меня, так что лучше не злите их, они за меня огого что могут сделать.