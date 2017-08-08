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8 августа 2017, 16:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Тосно» объявил об уходе Кашчелана

Полузащитник Младен Кашчелан покинул «Тосно».

Полузащитник <span class=error>Младен</span> Кашчелан покинул <span class=error>Тосно</span>. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После переговоров между Младеном Кашчеланом и ФК «Тосно» было принято решение о досрочном расторжении контракта.

Кашчелан начал выступления за «Тосно» во второй половине сезона 2015/16, в котором помог команде выбраться из низов турнирной таблицы ФНЛ, а уже в следующем сезоне внес большой вклад в завоевании командой путевки в РФПЛ. В футболке «Тосно» Младен провел 49 официальных игр и забил 2 мяча. В подавляющем числе игр выходил на поле с капитанской повязкой.

«Футбольный клуб “Тосно” искренне благодарит Младена Кашчелана за яркую игру и желает успехов в дальнейшей карьере! Младен вписал свое имя в историю клуба», — говорится в сообщении.

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