«Локомотив» упустил победу над «Рубином» в молодёжном первенстве
В российском молодёжном первенстве сыгран очередной матч 5-го тура.
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«Рубин» в Казани принимал «Локомотив». Хозяева не проигрывали в трёх матчах кряду, а гости в четырёх. В отчётном поединке серия команд продлилась.
На перерыв «Рубин» и «Локомотив» ушли, голами не порадовав. Развязка наступила во втором тайме. На 59-й минуте Александр Долгов вывел «железнодорожников» вперёд — 1:0. «Локомотив» удерживал минимальное преимущество как мог, но на 90-й минуте пропустил. От поражения «Рубин» спас Ильзат Ахметов, для которого этот гол стал четвёртым в четырёх матчах — 1:1.
После пяти туров «Локомотив» занимает в чемпионате 2-е место, а «Рубин» расположился на 4-й строчке и имеет игру в запасе.
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