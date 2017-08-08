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8 августа 2017, 15:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» упустил победу над «Рубином» в молодёжном первенстве

В российском молодёжном первенстве сыгран очередной матч 5-го тура.

В российском молодёжном первенстве сыгран очередной матч 5-го тура. Увеличить
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«Рубин» в Казани принимал «Локомотив». Хозяева не проигрывали в трёх матчах кряду, а гости в четырёх. В отчётном поединке серия команд продлилась.

На перерыв «Рубин» и «Локомотив» ушли, голами не порадовав. Развязка наступила во втором тайме. На 59-й минуте Александр Долгов вывел «железнодорожников» вперёд — 1:0. «Локомотив» удерживал минимальное преимущество как мог, но на 90-й минуте пропустил. От поражения «Рубин» спас Ильзат Ахметов, для которого этот гол стал четвёртым в четырёх матчах — 1:1.

После пяти туров «Локомотив» занимает в чемпионате 2-е место, а «Рубин» расположился на 4-й строчке и имеет игру в запасе.

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