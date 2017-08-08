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После пяти туров махачкалинцы занимают 15-е место в таблице РФПЛ, имея в активе три очка.

«До вылета в Хабаровск вопрос о возможной отставке Александра Григоряна не стоял, но понятно, что будущее тренера определяет результат. Само собой, руководство клуба не может быть довольно, если команда результат не показывает. Игра со “СКА” определяющей не была. Появившаяся информация об отставке — слух. Возможная отставка даже не обсуждалась, но что будет дальше — неизвестно», — сказал Эльдар Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.