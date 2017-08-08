Исаев: Информация об отставке Григоряна — слух, но что будет дальше — неизвестно
Генеральный директор «Анжи» Эльдар Исаев сказал, что выездной матч 5-го тура со «СКА-Хабаровск» (0:2) не был определяющим для наставника команды Александра Григоряна, но его будущее пока неизвестно.
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После пяти туров махачкалинцы занимают 15-е место в таблице РФПЛ, имея в активе три очка.
«До вылета в Хабаровск вопрос о возможной отставке Александра Григоряна не стоял, но понятно, что будущее тренера определяет результат. Само собой, руководство клуба не может быть довольно, если команда результат не показывает. Игра со “СКА” определяющей не была. Появившаяся информация об отставке — слух. Возможная отставка даже не обсуждалась, но что будет дальше — неизвестно», — сказал Эльдар Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
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