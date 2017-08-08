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8 августа 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | "Российская газета"

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в РФПЛ

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в Российской футбольной премьер-лиге. На своем поле в матче пятого тура чемпионата России дальневосточные армейцы взяли верх над махачкалинским «Анжи» — 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 68-й минуте счет открыл Мирослав Маркович, а уже в компенсированное время точку в игре поставил Николай Калинский.

Таким образом, после четырех подряд поражений «СКА-Хабаровск» выиграл и временно поднялся на 13-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» же в последних пяти матчах проиграл в четвертый раз и опустился на 15-ю строчку.

Любопытно, что в основе махачкалинцев появился Константин Базелюк, ранее подвергшийся жесткой критике со стороны главного тренера команды Александра Григоряна. Впрочем, Базелюк был заменен на 57-й минуте, а сам Григорян никак не прокомментировал его появление на поле.

Стоит отметить, что матч был угрозой срыва, так как накануне стадион имени Ленина в Хабаровске затопило из-за сильного дождя. Тем не менее, поле успели привести в приемлемое состояние, и игра все же была проведена.
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