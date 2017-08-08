«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в РФПЛ
«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в Российской футбольной
премьер-лиге. На своем поле в матче пятого тура чемпионата России дальневосточные армейцы взяли верх над махачкалинским «Анжи» — 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме. На 68-й минуте счет открыл Мирослав Маркович, а уже в компенсированное время точку в игре поставил Николай Калинский.
Таким образом, после четырех подряд поражений «СКА-Хабаровск» выиграл и временно поднялся на 13-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» же в последних пяти матчах проиграл в четвертый раз и опустился на 15-ю строчку.
Любопытно, что в основе махачкалинцев появился Константин Базелюк, ранее подвергшийся жесткой критике со стороны главного тренера команды Александра Григоряна. Впрочем, Базелюк был заменен на 57-й минуте, а сам Григорян никак не прокомментировал его появление на поле.
Стоит отметить, что матч был угрозой срыва, так как накануне стадион имени Ленина в Хабаровске затопило
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