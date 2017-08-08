Кэдди за 15 песо. Еще один аргентинец, которого купил «Зенит»

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ГОЛЬФИСТ ИЗ БЕДНОЙ СЕМЬИ

Классическая история для аргентинского футболиста. Краневиттер родился в Тукумане, крупнейшем городе севера Аргентины, в бедной семье — папа Клаудио работал водителем такси, а мама Сандра занималась домашним хозяйством. Матиас, как и многие южноамериканцы, не единственный ребенок в семье. У него пять братьев и сестер, но все — младшие.

Старшие братья в Аргентине обречены на раннее взросление. И у Матиаса детство было очень коротким. Перевозок отцу не хватало, чтобы прокормить гигантскую семью, хотя он разъезжал по Тукуману почти круглосуточно. Помогал Матиас.

— Недалеко от моего родного дома есть четыре поля для гольфа, — вспоминает Краневиттер. — Я очень хорошо владею клюшкой, и в какой-то момент жизни всерьез задумывался о карьере гольфиста. В детстве я подрабатывал кэдди: утром шел в школу, сразу после нее бежал на поле для гольфа, а после шести вечера отправлялся на футбольные тренировки в «Сан-Мартин». И так каждый день.

За монотонную перевозку клюшек Матиасу платили по 15 песо за смену (примерно 50 рублей), из которых 10 он отдавал папе с мамой.

Гольф у Краневиттера в крови. Его двоюродный брат Андрес Ромеро и дядя Сесар Костилья — профессиональные гольфисты. «Они помогали и всегда советовали, когда я работал кэдди», — вспоминает Матиас.

ПРЕРВАННАЯ МЕЧТА

В 12 лет Краневиттер был вынужден бросить занятия в «Сан-Мартине». Семья не могла потянуть оплату тренировок, поэтому пришлось уйти. Но не оставить мечту. Даже отец Матиаса надеялся, что талант сына поможет ему преодолеть и эти трудности. Клаудио тоже жил мечтой сына и не давал ему играть босиком: когда будущий полузащитник сборной Аргентины начинал играть в футбол, папа купил ему кожаные спортивные ботинки. Трудно представить, сколько часов за рулем провел Клаудио, чтобы осчастливить сына.

Мечта победила. Когда Краневиттеру исполнилось 14, его позвали на просмотр представители самого «Ривер Плейт». Юного Матиаса не пугала перспектива переезда в Буэнос-Айрес, за тысячу километров от Тукумана, и он с радостью поехал на просмотр. Одного матча хватило, чтобы впечатлить тренеров великого клуба.

До 19 лет Матиас жил в интернате вместе с другими юными футболистами. В России к этому возрасту игроки обычно уже колесят на автомобилях представительского класса, но скромный Краневиттер лишь делал свою работу и ничего не просил. Хотя заслуживал: в 2012 году хавбек в составе «Ривер Плейт» выиграл молодежный Кубок Либертадорес. Тогда же 19-летний житель интерната дебютировал в главной команде.

ФУТБОЛ С ТЕМПЕРАТУРОЙ В 40 ГРАДУСОВ

Тогдашнего тренера «Ривер Плейт» Рамона Диаса не смущал невысокий рост хавбека (178 см) и щуплое телосложение (вес 74 кг). Он знал, что с такими данными Краневиттер вычищает опорную зону добела и успевает начинать атаки. Второе качество понадобилось «Ривер Плейт» в конце сезона, когда цепкий хавбек длинными передачами вскрывал оборону соперников.

Краневиттер и вправду недостаточно рослый для опорного полузащитника, но бойцовских качеств у него хватит на двух давидсов и трех вернблумов. В 2014 году в одном из суперкласико аргентинец вышел на поле с температурой, достигавшей 40 градусов. Отыграл в опорной зоне, выполнил свою работу и срочно был госпитализирован с гастроэнтероколитом. В больнице Краневиттер провел двое суток, после чего вернулся к тренировкам и был готов к следующей игре.

А в сентябре того же года Матиас получил травму плюсневой кости и, как прогнозировали врачи, выбыл до конца года. Но в октябре несгибаемый южноамериканец вернулся к тренировкам, причем занимался с мячом в обнимку с костылями. В конце ноября Краневиттер уже был в строю и сыграл в обоих матчах победного финала Южноамериканского кубка (аналог Лиги Европы). А следующим летом вместе с «Ривер Плейт» добрался еще и до Кубка Либертадорес. «Я боец, — твердит Краневиттер. — В моей жизни были кошмарные ситуации, через которые я сумел пройти».

ПАРТНЕР ДЛЯ ПАРЕДЕСА

В «Ривер Плейт» Краневиттер играл не просто опорного полузащитника, а единственного опорника. Марсело Гальярдо предпочитает схему 4−1−3−2, в которой Матиас почти всегда занимал место в глубине полузащиты. Физические данные позволяют ему бегать от одной штрафной до другой, но ассистентом он никогда не был и не будет. Прерогатива Краневиттера — точный первый или второй пас.

Такой хавбек в 2015 году понадобился Диего Симеоне. Летом «Атлетико» купил Краневиттера и тут же вернул его обратно — «Ривер Плейт» арендовал аргентинца на полгода. Затем хавбек вернулся в Испанию, но в Мадриде ему было трудно конкурировать с Габи, Саулем и Аугусто Фернандесем, так что в середине 2016-го Краневиттер снова отправился в аренду — на этот раз в «Севилью». Для андалусийцев сделка казалась прекрасной, ведь тем же летом хавбек играл в финале Кубка Америки и вообще закрепился в статусе футболиста сборной Аргентины. Но и в «Севилье» южноамериканец не всегда выходил в стартовом составе, поэтому сейчас опять стал искать новый клуб.

У «Зенита» игрок такого плана уже есть, причем свой воспитанник — Кузяев. У него есть преимущество — бордовый паспорт, да и в игровых качествах россиянин не уступает Краневиттеру. Стартовые матчи сезона показали, что у Кузяева есть будущее в «Зените», и его позиция не вызывает сомнений. Но Роберто Манчини никто не запрещает укрепить место второго опорного хавбека, партнера Паредеса, еще одним футболистом. Может быть, Краневиттеру даже проще будет адаптироваться к России, потому что вокруг него будут сплошь соотечественники. Да и поля для гольфа в Питере есть.