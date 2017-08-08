«Спартак»: почему Гарай сейчас нужнее, чем Луан
Обозреватель «СЭ» размышляет, стоит ли «Спартаку» раскошелиться на
экс-защитника «Зенита».
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Видимо, что-то случилось...
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ЗАЧЕМ «СПАРТАКУ» ВТОРОЙ ПРОМЕС?
Этим летом чемпион России скромен и скуп на рынке, но в ближайшие дни, похоже,
Между тем выяснилось, что «Валенсия» не прочь продать Гарая, нашего замечательного аргентинца, чьи отпечатки следов еще хранит трава старика «Петровского». И якобы «Спартак» готов выложить за защитника 20 с лишним миллионов евро. Более того, уже сделал предложение, от которого, как минимум, нелегко отказаться даже семье футболиста, заставившей его (во всяком случае, так гласит официальная версия) год назад покинуть холодную Россию.
Предположим, все это правда. Так что же получается, «Спартак» одним махом вывалит на стол переговоров под 50 миллионов евро? Или не ослабит тягу к экономии средств и обойдется одной покупкой, а вторую отложит на зиму? (Примечание: вариант «никого из двоих не купить» осмысления и описания не требует).
Ответ на первый вопрос,
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Конечно, упускать Луана, которого долго вели и на которого, как будто, всерьез рассчитывают, тоже нелепо. Но с другой стороны, «Спартак» позарился на игрока уже давно, однако никто его так и не перехватил, не подсуетился. И за полгода ситуация вряд ли изменится. Возможно, еще и потому, что не стоит он тех денег, которые за него просят.
Центральный защитник спартаковцам сейчас нужнее. Боккетти, к сожалению, не молодеет и не успевает, как в молодости, одновременно накрывать, страховать и подсказывать. Таски хочет в Турцию, да и он уже несвеж. Кутепов слишком интеллигентно воспитан, поэтому, как чувствуется, непросто воспринимает критику. Джикия способен сыграть и слева, замещая поизносившегося Комбарова, но не разорваться же ему!
В этой ситуации такая глыба, как Гарай, «Спартаку» явно не помешал бы. Но… опять же не за 20.
НАДО БРАТЬ
Почему?
Гложет, однако, червь сомнения, отчего же такой матерый человечище оказался не нужен «Валенсии» или еще
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Давайте вспоминать. 2016 год получился у аргентинца скомканным. В чемпионском сезоне «Зенита» он дважды выбывал из строя, причем второй раз — на два месяца, и на высоком, присущем ему уровне провел совсем немного матчей, а большинство —
Потом Пранделли уволили, и после Нового года Эсекиель играл уже почти регулярно — но как?! Добротных матчей у него было —
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Скажете, в
В конце концов, давайте примитивно скалькулируем. «Спартак», начиная с сентября, гарантированно проведет 22 матча в чемпионате страны, 6 — в Лиге чемпионов и 1 в Кубке России. Итого 29. Добавим сюда «х», из уважения к чемпиону предположив, что весной он сыграет сразу в двух
За 20 миллионов евро.
Спору нет, если на плечах Гарая «Спартак» достойно выступит в Европе, финиширует с медалями и поборется за Кубок, он с лихвой отработает вложения. И это, по большому счету, тот самый риск, заложенный в любой крупной сделке и неизбежный для любого бизнеса, если он хочет достичь высот, прежде не доступных. Ведь кто не рискует, известно, чего не пьет.
Но слишком уж много «но».
Подытожим: Гарай, несомненно, нужен, он крепко усилит оборону чемпиона. Но брать его по предлагаемой цене можно лишь при том условии, что «Спартак» уже списал со счета 20 миллионов на трансфер, просто в последний момент заплатит их не за бразильца, а за аргентинца.
Потому что на самом деле 20 они стоят вместе.
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