«Спартак»: почему Гарай сейчас нужнее, чем Луан

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ЗАЧЕМ «СПАРТАКУ» ВТОРОЙ ПРОМЕС?

Этим летом чемпион России скромен и скуп на рынке, но в ближайшие дни, похоже, все-таки громыхнет дорогим и завидным приобретением. А то и двумя, если подойдет к делу ловко и вдумчиво. Одна сделка вроде бы на мази, хотя слухи, ее сопровождающие, противоречат, как «да» и «нет»: рой агентов, облепивших бразильца Луана, наперебой выдает взаимоисключающие вести, и уже не разберешь, подписал «Спартак» форварда «Гремиу» или даже не знает, кто это такой. Но стоит он около 20 миллионов евро + агентские + подъемные.

Между тем выяснилось, что «Валенсия» не прочь продать Гарая, нашего замечательного аргентинца, чьи отпечатки следов еще хранит трава старика «Петровского». И якобы «Спартак» готов выложить за защитника 20 с лишним миллионов евро. Более того, уже сделал предложение, от которого, как минимум, нелегко отказаться даже семье футболиста, заставившей его (во всяком случае, так гласит официальная версия) год назад покинуть холодную Россию.

Предположим, все это правда. Так что же получается, «Спартак» одним махом вывалит на стол переговоров под 50 миллионов евро? Или не ослабит тягу к экономии средств и обойдется одной покупкой, а вторую отложит на зиму? (Примечание: вариант «никого из двоих не купить» осмысления и описания не требует).

Ответ на первый вопрос, по-моему, отрицательный. «Спартак» научился считать деньги и прекрасно понимает, что за сорок пять миллионов при грамотном селекционном подходе состав можно реально усилить, а не просто увеличить конкуренцию на двух позициях, одну из которых, к тому же, прочно занимает Промес. Не сажать же его на лавку, сбивая ценник, и не продавать же прямо сейчас, перед Лигой чемпионов, бездумно положившись на заокеанского незнакомца, который в глаза не видывал европейский, а тем более российский футбол!

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Конечно, упускать Луана, которого долго вели и на которого, как будто, всерьез рассчитывают, тоже нелепо. Но с другой стороны, «Спартак» позарился на игрока уже давно, однако никто его так и не перехватил, не подсуетился. И за полгода ситуация вряд ли изменится. Возможно, еще и потому, что не стоит он тех денег, которые за него просят.

Центральный защитник спартаковцам сейчас нужнее. Боккетти, к сожалению, не молодеет и не успевает, как в молодости, одновременно накрывать, страховать и подсказывать. Таски хочет в Турцию, да и он уже несвеж. Кутепов слишком интеллигентно воспитан, поэтому, как чувствуется, непросто воспринимает критику. Джикия способен сыграть и слева, замещая поизносившегося Комбарова, но не разорваться же ему!

В этой ситуации такая глыба, как Гарай, «Спартаку» явно не помешал бы. Но… опять же не за 20.

НАДО БРАТЬ

Почему? Во-первых, аргентинец — ровесник Боккетти, Таски и Комбарова, но по классу их явно превосходит, это медицинский факт. Значит, паспортное тождество однозначно в его пользу. Надо брать.

Во-вторых, Гарай три года прожил в нашей стране, полностью к ней адаптирован и, как утверждают бабушки на лавочке, не прочь сюда вернуться, даже если капризная жена против. Ему не нужно долго привыкать к быту, климату, пробкам и прочим российским особенностям. Надо брать.

В-третьих, «Спартаку» нужен не просто классный разрушитель, а компьютер, мозговой центр защиты с исключительными навыками в отъеме мяча и выборе позиции, в чтении и предугадывании игры и руководстве партнерами по обороне, а также, памятуя о Лиге чемпионов, с большим международным опытом. Всего этого у Гарая — с избытком. Надо брать.

Гложет, однако, червь сомнения, отчего же такой матерый человечище оказался не нужен «Валенсии» или еще кому-нибудь в Западной Европе? Говорите, «Ювентус» хочет закрыть им брешь после ухода Бонуччи? Так почему же до сих пор не закрыл? За Бонуччи получили 42 миллиона — хватило бы на двух Гараев. Но «Юве» то ли не спешит, то ли торгуется, то ли его к этому делу вообще приклеили без его ведома, а сам он ни сном, ни духом. В любом случае ответ один: потому что Гарай переоценен.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Давайте вспоминать. 2016 год получился у аргентинца скомканным. В чемпионском сезоне «Зенита» он дважды выбывал из строя, причем второй раз — на два месяца, и на высоком, присущем ему уровне провел совсем немного матчей, а большинство — где-то на 5,5−6,0 по шкале оценок «СЭ». В Испании тоже начал с травмы, повредив подколенное сухожилие, а когда поправился, тренером «Валенсии» был уже Пранделли (отметим особо: итальянец), и он Гарая не жаловал, выпускал на поле изредка.

Потом Пранделли уволили, и после Нового года Эсекиель играл уже почти регулярно — но как?! Добротных матчей у него было — одна-две и обчелся. Словно научившись в России делить игры на важные и проходные, Гарай весьма недурно выглядел во встречах с «Реалом» и «Севильей», и отвратительно, скажем, против «Эйбара» или «Малаги». А может быть, всему виной состояние здоровья? Он ведь и на нынешней предсезонке «Валенсии» работал порой в индивидуальном режиме из-за мышечных проблем.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Скажете, в премьер-лиге футбол попроще? Как бы не так. В Испании люди играют, а у нас бьются. И все болячки обостряются в разы, и восстановление происходит дольше.

В конце концов, давайте примитивно скалькулируем. «Спартак», начиная с сентября, гарантированно проведет 22 матча в чемпионате страны, 6 — в Лиге чемпионов и 1 в Кубке России. Итого 29. Добавим сюда «х», из уважения к чемпиону предположив, что весной он сыграет сразу в двух плей-офф. Все равно, по самому максимуму, выходит не более 34−36. Из них 8−10 Гарай наверняка пропустит. И что получается? Приблизительно 25 игр.

За 20 миллионов евро.

Спору нет, если на плечах Гарая «Спартак» достойно выступит в Европе, финиширует с медалями и поборется за Кубок, он с лихвой отработает вложения. И это, по большому счету, тот самый риск, заложенный в любой крупной сделке и неизбежный для любого бизнеса, если он хочет достичь высот, прежде не доступных. Ведь кто не рискует, известно, чего не пьет.

Но слишком уж много «но».

Подытожим: Гарай, несомненно, нужен, он крепко усилит оборону чемпиона. Но брать его по предлагаемой цене можно лишь при том условии, что «Спартак» уже списал со счета 20 миллионов на трансфер, просто в последний момент заплатит их не за бразильца, а за аргентинца.

Потому что на самом деле 20 они стоят вместе.