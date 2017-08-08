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— Что говорят о Луане в России?

— Пресса уделяет особое внимание этой сделке. Надеюсь, он станет игроком «Спартака». Луан — отличный форвард. Он поможет команде. Уверен, многие будут счастливы видеть его в наших рядах.

— Что вы можете сказать о «Спартаке»?

— Это самый популярный клуб в России. У команды большая армия поклонников. Думаю, его можно сравнить с «Фламенго». К тому же, владелец «Спартака» — миллиардер, который вкладывает большие деньги в развитие футбола. Леонид Федун очень любит спорт. В прошлом сезоне нам удалось выиграть чемпионат страны впервые за 16 лет, а также завоевать Суперкубок. Очень рад быть частью такого клуба.

— Можно сказать, что в каждом уголке такой большой страны есть поклонники «Спартака»?

— Да. Когда мы отправляемся на гостевой матч, у нас нет ощущения выездного характера игры. Мы везде, как дома. Например, клуб из Хабаровска. Чтобы добраться к ним, нужно потратить около восьми часов на самолете. Но и там у нас есть поклонники. Повторюсь, это самый популярный клуб в стране.

— Как вы думаете, Луан справится с давлением в «Спартаке»?

— Клуб давно не выигрывал чемпионат, и мы должны были это сделать в прошлом сезоне. Но здесь всегда было непросто. У нас есть цели, которых мы должны добиться. В любом случае, его ждет теплый прием. «Спартак» всегда славился своими бразильцами. Вспомнить хотя бы Рафаэля Кариоку, Алекса, который был капитаном, а также Веллитона.

— Впереди Лига чемпионов…

— Конечно, мы понимаем, насколько важен этот турнир. Нас ждет особенный сезон. С другой стороны, никто не забывает о первенстве страны — мы хотим защитить титул чемпиона.

— Что вы можете сказать о структуре клуба?

— Вы и сами видите — у «Спартака» великолепный стадион, прекрасная тренировочная база и многое другое. Здесь можно развиваться. Любой игрок, став футболистом «Спартака», получает возможность прогрессировать.

— Расскажите о Массимо Каррере.

— Этот специалист не сразу встал у руля команды. «Спартаком» руководил Дмитрий Аленичев, который позже был отправлен в отставку. Массимо сумел сплотить команду и выиграть трофеи. Он уделяет огромное внимание физической подготовке. К тому же, Каррера любит играть по схеме 4−2−3−1 — такая же, как и в «Гремио», где играет Луан.

Думаю, у него все получится, поскольку он умеет читать игру. Я часто смотрю матчи «Гремио», мне очень нравится этот парень. Луан способен забить в одиночку. Конечно, в России футбол отличается. Здесь нет времени на раздумья. К тому же, в РФПЛ очень много силовой борьбы. Если Луан перейдет в «Спартак», я и Луис Адриано сделаем все, чтобы его адаптация прошла, как можно быстрее, — цитирует Фернандо Zero Hora.