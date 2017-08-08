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8 августа 2017, 15:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Виталий Денисов вернулся в общую тренировочную группу

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Травмированный защитник футбольного клуба «Локомотив» Виталий Денисов уже тренируется в общей группе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Защитник получил травму спины в конце прошлого сезона а в начале июня был прооперирован. Увеличить
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30-летний Денисов получил травму спины в конце прошлого сезона, а в начале июня был прооперирован. Позднее сам футболист рассказывал, что он надеется вернуться в строй до зимнего перерыва.

«Все готовятся к матчу, живы и здоровы, все хорошо. Виталий Денисов уже тренируется в общей группе, но ему нужен еще повысить уровень готовности, поэтому в следующем матче он не сыграет. Ведран Чорлука занимается по индивидуальной программе», — сказал Семин.

Денисов является двукратным обладателем Кубка России в составе московского ЦСКА, а также дважды выигрывал этот трофей с «Локомотивом». Кроме того, футболист завоевывал с армейцами Кубок УЕФА. За железнодорожников защитник сборной Узбекистана выступает с 2013 года.

В прошедшем сезоне он провел за «Локомотив» 24 матча в чемпионате России и четыре — в Кубке страны. Также он сыграл в пяти встречах отборочного этапа чемпионата мира 2018 года за сборную Узбекистана.

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