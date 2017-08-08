Тренер Юрий Красножан сообщил, что не ведет переговоров с «Анжи»
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский тренер Юрий Красножан в данный момент не имеет предложений от футбольных клубов по продолжению карьеры. Об этом Красножан рассказал ТАСС.
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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что 54-летний специалист может возглавить «Анжи» в случае поражения команды от «СКА-Хабаровска» в матче чемпионата Российской футбольной
«Хотелось бы прояснить ситуацию: в данный момент никаких предложений по работе мне не поступало. Информация в прессе о моих переговорах с “Анжи” на сегодняшний день не соответствует действительности», — сказал Красножан.
Последним местом работы Красножана была сборная Казахстана, которую он тренировал с 2014 по 2015 год. Стороны объявили о прекращении сотрудничества 19 декабря 2015 года
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