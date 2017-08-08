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8 августа 2017, 15:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер Юрий Красножан сообщил, что не ведет переговоров с «Анжи»

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский тренер Юрий Красножан в данный момент не имеет предложений от футбольных клубов по продолжению карьеры. Об этом Красножан рассказал ТАСС.

По словам тренера в данный момент ему никаких предложений по работе не поступало. Увеличить
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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что 54-летний специалист может возглавить «Анжи» в случае поражения команды от «СКА-Хабаровска» в матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Во вторник махачкалинский клуб уступил со счетом 0:2.

«Хотелось бы прояснить ситуацию: в данный момент никаких предложений по работе мне не поступало. Информация в прессе о моих переговорах с “Анжи” на сегодняшний день не соответствует действительности», — сказал Красножан.

Последним местом работы Красножана была сборная Казахстана, которую он тренировал с 2014 по 2015 год. Стороны объявили о прекращении сотрудничества 19 декабря 2015 года из-за сложностей при подписании нового соглашения. Красножан также известен по работе с нальчикским «Спартаком» (2004−2010), московским «Локомотивом» (2010−2011), «Кубанью» (2012−2013) и грозненским «Тереком» (2013). Зимой 2011 года он непродолжительное время являлся главным тренером «Анжи», команда под его руководством не сыграла ни одного официального матча.

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