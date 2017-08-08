Тренер Юрий Красножан сообщил, что не ведет переговоров с «Анжи»

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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что 54-летний специалист может возглавить «Анжи» в случае поражения команды от «СКА-Хабаровска» в матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Во вторник махачкалинский клуб уступил со счетом 0:2.

«Хотелось бы прояснить ситуацию: в данный момент никаких предложений по работе мне не поступало. Информация в прессе о моих переговорах с “Анжи” на сегодняшний день не соответствует действительности», — сказал Красножан.