Агент Лодыгина: Юрий был бы рад играть в Италии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Все футболисты хотели бы играть в чемпионате такого уровня, как Серия А, и Юрий был бы очень рад приехать играть в Италию.

— Есть ли шанс, что «Зенит» отпустит Лодыгина?

— На самом деле возможность есть, но не уверен. Все будет зависеть от условий, которые будут созданы, — приводит слова Цетениса Calciomercato.

Напомним, ранее СМИ сообщили об интересе к Лодыгину со стороны «Лацио». Римский клуб рассматривает его как сменщика основного вратаря Томаса Стракоши.

Лодыгин выступает за «Зенит» с 2013 года. За это время он провел 100 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 87 мячей.