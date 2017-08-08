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8 августа 2017, 15:00 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Агент Лодыгина: Юрий был бы рад играть в Италии

Агент вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина Анестис Цетенис прокомментировал возможный переход своего клиента в клуб Серии А.

Агент вратаря Зенита Юрия Лодыгина <span class=error>Анестис</span> <span class=error>Цетенис</span> прокомментировал возможный переход своего клиента в клуб Серии А. Увеличить
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— Все футболисты хотели бы играть в чемпионате такого уровня, как Серия А, и Юрий был бы очень рад приехать играть в Италию.

— Есть ли шанс, что «Зенит» отпустит Лодыгина?
— На самом деле возможность есть, но не уверен. Все будет зависеть от условий, которые будут созданы, — приводит слова Цетениса Calciomercato.

Напомним, ранее СМИ сообщили об интересе к Лодыгину со стороны «Лацио». Римский клуб рассматривает его как сменщика основного вратаря Томаса Стракоши.

Лодыгин выступает за «Зенит» с 2013 года. За это время он провел 100 матчей в РФПЛ, в которых пропустил 87 мячей.

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