«Зенит» — «Спартак»: инсайды русского класико от Рабинера
Наш обозреватель подводит итог одного из ключевых матчей сезона, в котором команда из Петербурга разгромила действующего чемпиона (5:1).
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ПЯТКА ФЕРНАНДУ
Новая русская футбольная примета: если в Питере играют «Зенит» и «Спартак», а судит нижегородец Михаил Вилков — жди пяти мячей в ворота
Хотя скажи кто еще на 35-й минуте, что дело закончится «пятеркой» в гостевые ворота (равно как и в хозяйские), все посмеялись бы. Два тренера с Апеннин затеяли этакий староитальянский футбол — предельно плотный, злой, сверхжесткий, без свободных зон, с минимумом риска и ошибок. А на 36-й случился фатальный пижонский пас пяткой Фернанду в центре поля — и все.
Впрочем, нет, не все. У Луиза Адриану был еще при 1:0 шикарный момент, нейтрализованный подкатом Кришито. Но, не использовав свой шанс, бразилец на исходе тайма подарил его «Зениту», «обрезав», как и Фернанду, на своей половине поля, после чего и началась красивая комбинация, завершившаяся пасом Кузяева под удар Ерохину.
Мог не затеять убийственную игру пяткой надежнейший обычно Фернанду? Мог не «обрезать» Луиз Адриану? Тогда бы, думается,
Безоговорочно лучшим игроком у «Спартака» был… Ещенко, выжегший свой фланг и заставивший забыть о Шатове. Ну, еще об игре Джикии у спартаковцев можно сказать хорошее. Все. Андрей, место которого в команде нового сезона многими подвергалось наибольшему сомнению, заслуживает аплодисментов. Но когда в коллективе, обладающем таким подбором людей в атаке, лучшим становится Ещенко, о качестве футбола в целом это говорит исчерпывающе.
Ребров же виноват в этих 1:5 ровно в той же степени, что и большинство его партнеров. И не козлов отпущения в таких случаях нужно искать, а докапываться до причин происшедшего и думать, что делать. Знаю, что и в руководстве «Спартака» многие люди согласны с тем, что лучше такое фиаско, чем банальные 0:1 или 0:2, где можно было бы отгородиться банальным «бились», «не повезло», «игра шла до ошибки». При 1:5 такого не скажешь. Учитывая, что до закрытия трансферного окна времени еще достаточно, для «Спартака» этот разгром может стать полезным.
Но прежде поговорим о победителе — он того заслуживает. Вот «Зенит» — звенел так звенел. Давно не доводилось видеть в чемпионате России такого сочетания класса и рвения: у того же «Спартака» в прошлом сезоне явно превалировало второе. Понятно, что и «Зенит» Манчини только начинает строиться, и всякое на этом пути может произойти. Но со времен раннего Спаллетти ничего подобного ни в Питере, ни в других российских клубах видеть не доводилось. По крайней мере, первое впечатление — таково.
ПИТЕР — ПЕРВЫЙ!
Рискую подвергнуть себя массовому публичному осмеянию, но уже после четвертого тура решусь на категоричный прогноз: «Зенит» будет чемпионом России-2017/18. И дело тут не только и не столько в воскресных 5:1 у действующего обладателя титула, а в совокупности всех факторов, говорящих как за петербуржцев, так и против их соперников.
«Зенит», сменив руководство, тут же отправил в полет сидевший последние пару лет на запасном аэродроме стратегический финансовый бомбардировщик, объективно не сравнимый ни с одним из других участников РФПЛ. Паредес, Дриусси, Маммана: и этот аргентинский «хет-трик», похоже, только начало.
После двух кряду третьих мест, для клуба с такими возможностями недопустимых, новый президент клуба Сергей Фурсенко убедил Алексея Миллера в необходимости «агрессивной трансферной политики», этакой
«Зенит» зверски голоден, тогда как «Спартак», напротив, переживает ожидавшийся многими синдром постчемпионской пресыщенности. А резко обновлять состав подобно Питеру в Тушине, похоже, не готовы — к причинам вернемся ниже. ЦСКА же, по делу проигравший уже второй домашний матч в четырех турах, просто не имеет денег на усиление, выступая и вовсе одним составом. Его защита неумолимо стареет, форвардов физически нет, а к чему приводит отсутствие Акинфеева, мы во встрече с «Рубином» увидели.
Чрезвычайно важно, что «Зенит» не поскупился на элитного тренера, побеждавшего в чемпионатах Италии и Англии, чем до Манчини из числа работавших в России специалистов похвастать не мог никто. И тот оказался не снобом, которому «с кем тут играть», а человеком, лично приехавшим на матч «Спартака» с «Краснодаром», чтобы посмотреть на ближайшего соперника. Каждое интервью итальянца выдает в нем умного человека, рассчитывающего шаги на несколько ходов вперед.
Поглядев на «Спартак» вблизи, он понял, что главное для его нейтрализации — «накрывать» Фернанду, не давать ему начинать атаки. И с первых же минут бразильцу (как и Промесу) просто не давали дышать, и выхода из этой ситуации хавбек не нашел. Такое вот систематическое лишение кислорода и привело ключевого футболиста, да еще и вроде бы находившегося в отличной форме — вспомните хотя бы встречу с «Краснодаром», — к провальному матчу и решающей ошибке. Когда ломается опорная конструкция, каковой и является для «Спартака» Фернанду, — ломается вся игра.
МАНЧИНИ РАЗБУДИЛ КОКОРИНА
Также Манчини оказался человеком, который смог сделать то, на что никто уже толком не рассчитывал, — разбудить Александра Кокорина. Тут и стилистическое сходство помогло, и словесная вправка мозгов сработала. Такие люди, как Манчини, ничего не говорят просто так — и слова о том, что Кокорин с Дзюбой должны тренироваться в ДЕСЯТЬ раз больше, равно как и требование забить 35 мячей на двоих, в случае с Кокориным сработало на ура.
А то, что Александр способен не только забивать второй гол Хабаровску, но и технически безупречно открывать счет в матче со «Спартаком», должно прибавить форварду уверенности в том, что он
«Зенит», после разгона старой питерской гвардии остававшийся, по сути, без российского костяка, всерьез озаботился этим вопросом. К Фурсенко присоединился его старый соратник по «Зениту» 2007−2008 годов Сарсания, и одно из его приобретений уже стало «бомбой» — Далер Кузяев. Это своего рода зенитовский ответ на спартаковца Романа Зобнина. И позиции схожие, и универсализм (вы видели, как Кузяев, вроде бы штатный центральный полузащитник, сыграл против «Спартака» на фланге и оформил 1+1?), и всеобщий скепсис насчет его места в составе — а в результате человек становится одним из лучших.
А еще такое выступление Кузяева (как и Кокорина) в матче подобного статуса — очень хорошая новость для Станислава Черчесова. Одно дело — открыть счет в Хабаровске и совсем другое — сыграть важнейшую роль в разгроме «Спартака».
Послематчевые же слова Манчини, удивившегося обилию вопросов про Кокорина и сказавшего: «Он делает то, что должен», — продолжение
КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ВЫСТАВИТЬ НА ЕВРОКУБОК И «СПАРТАК» ДВА АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ СОСТАВА?
Только не надо в качестве контраргументов моему тезису о чемпионстве «Зенита» приводить слова «Локомотив» и «Бней-Иегуда». Да, железнодорожники тоже победили в четырех матчах из четырех, но произошло это, по моему глубокому убеждению, только потому, что Юрий Семин выжимает из команды супермаксимум. Сезон начат без капитана и оплота обороны Чорлуки и важнейшей фланговой фигуры — Виталия Денисова; во 2-м туре надолго выбыл единственный штатный форвард — Ари. Кроме того, чемпионство возможно только при абсолютной поддержке тренера клубом, чего еще с межсезонья, признаем честно, не наблюдается. Так что конструкцию «Локомотива», при всем к ней уважении, надежной не назовешь. Юрий Палыч работает на большой высоте без страховки.
А в домашней встрече с «Бней-Иегудой», при всем «фи» от результата, в стартовом составе «Зенита» вышло ноль (!) игроков, появившихся затем с первых минут против «Спартака». Кто еще в России сейчас может такое позволить — в еврокубковом, на всякий случай, матче? А ведь это была фактически прошлогодняя основа. С казавшимися тогда незаменимыми Жулиану и Артемом Дзюбой, например.
При Андре
Многие восприняли эти слова как анонс появления Дзюбы в стартовом составе. Однако Манчини рассудил иначе. Раз предыдущие матчи сезона показали, что в скоростную низовую стилистику его игры вписываются Кокорин и Дриусси, но не Дзюба — значит, и «Спартаку» должны противостоять они, невзирая на всю историю взаимоотношений, «сектантство»
И теперь, после матчей с «Бней-Иегудой», с одной стороны, и «Спартаком» — с другой, можно смело утверждать, что Артем стал в «Зените» запасным. Как форвард, который от такого статуса отвык, с этой ситуацией сладит и сладит ли вообще — скоро узнаем. Помнится, пресловутый «тренеришка» начался с того, что Унаи Эмери не поставил Дзюбу на дерби «Спартак» — ЦСКА. Не произойдет ли
Впрочем, на последних минутах Дзюба на поле
В Питере вообще предпочитают не усиливать, а ослаблять конкурентов. Ведь в случае с тем же Дриусси, отдавшим Кокорину прекрасный пас под первый гол, первым инициатором его приобретения был «Спартак» — и лишь потом «Зенит» перебил предложение из Москвы. По некоторым данным, такой же фокус питерцы пытались совершить в случае с Пашаличем — вот только договор аренды уже был подписан (просто это не оглашалось заранее), а теперь аналогичные разговоры пошли и по Луану.
ПО
У «Спартака» нет эмоций прошлого сезона. Это объяснимо, предсказуемо и доступно пониманию. На Суперкубок как завершение той славной охоты команду еще хватило, а дальше — все. Снимай тут медаль на чествовании, не снимай — природу не обманешь. И ведь это еще Лига чемпионов с жестким графиком двух матчей в неделю не началась!
«Спартак» — сытый и усталый. Значит, нужно
По имеющимся и не раз публиковавшимся, хотя и неофициальным данным, когда бурно праздновалось долгожданное золото, Леонид Федун пообещал Каррере трех новичков на общую сумму порядка 30 миллионов евро. Что же произошло? Почему они до сих пор не появились?
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|9
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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