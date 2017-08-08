ПЯТКА ФЕРНАНДУ

Новая русская футбольная примета: если в Питере играют «Зенит» и «Спартак», а судит нижегородец Михаил Вилков — жди пяти мячей в ворота красно-белых. Сработала уже трижды — 5:0, 5:2, теперь вот 5:1. Причем, в отличие от прошлогоднего Сергея Иванова, валить на арбитра хотя бы одну тысячную вины за разгром «Спартак» не вправе — он отработал отлично. Все претензии красно-белые должны адресовать только себе самим. Не ограничиваясь при этом конкретным матчем.

Хотя скажи кто еще на 35-й минуте, что дело закончится «пятеркой» в гостевые ворота (равно как и в хозяйские), все посмеялись бы. Два тренера с Апеннин затеяли этакий староитальянский футбол — предельно плотный, злой, сверхжесткий, без свободных зон, с минимумом риска и ошибок. А на 36-й случился фатальный пижонский пас пяткой Фернанду в центре поля — и все.

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Впрочем, нет, не все. У Луиза Адриану был еще при 1:0 шикарный момент, нейтрализованный подкатом Кришито. Но, не использовав свой шанс, бразилец на исходе тайма подарил его «Зениту», «обрезав», как и Фернанду, на своей половине поля, после чего и началась красивая комбинация, завершившаяся пасом Кузяева под удар Ерохину. Гол-подпись под приказом об окончании интриги этого матча. А Луиз Адриану в конце игры еще и удалится, да так, что не сыграет, судя по всему, через тур против ЦСКА.

Мог не затеять убийственную игру пяткой надежнейший обычно Фернанду? Мог не «обрезать» Луиз Адриану? Тогда бы, думается, что-то подобное сделали бы другие. Потому что, когда команда эмоционально «звенит», когда механизмы отлажены и настроены, как это было со «Спартаком», допустим, в обоих дерби с ЦСКА и матче второго круга с «Зенитом» в прошлом сезоне, таких невынужденных ошибок не бывает в принципе.

Безоговорочно лучшим игроком у «Спартака» был… Ещенко, выжегший свой фланг и заставивший забыть о Шатове. Ну, еще об игре Джикии у спартаковцев можно сказать хорошее. Все. Андрей, место которого в команде нового сезона многими подвергалось наибольшему сомнению, заслуживает аплодисментов. Но когда в коллективе, обладающем таким подбором людей в атаке, лучшим становится Ещенко, о качестве футбола в целом это говорит исчерпывающе.

По-моему, нужно быть суперпредвзятым человеком, чтобы после одной ошибки, совершенной при счете 1:4, обвинить в питерском разгроме Реброва, что началось со стороны ряда спартаковских болельщиков в соцсетях. Одно дело — матч ЦСКА — «Рубин» с двумя грубыми ошибками Помазуна на старте. Понятно, речь о дебютанте с характерным волнением первого матча и т. д. Хотя не забудем, что в августе ему исполняется уже 21. В этом возрасте тот же Акинфеев уже был обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России…

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Ребров же виноват в этих 1:5 ровно в той же степени, что и большинство его партнеров. И не козлов отпущения в таких случаях нужно искать, а докапываться до причин происшедшего и думать, что делать. Знаю, что и в руководстве «Спартака» многие люди согласны с тем, что лучше такое фиаско, чем банальные 0:1 или 0:2, где можно было бы отгородиться банальным «бились», «не повезло», «игра шла до ошибки». При 1:5 такого не скажешь. Учитывая, что до закрытия трансферного окна времени еще достаточно, для «Спартака» этот разгром может стать полезным.

Но прежде поговорим о победителе — он того заслуживает. Вот «Зенит» — звенел так звенел. Давно не доводилось видеть в чемпионате России такого сочетания класса и рвения: у того же «Спартака» в прошлом сезоне явно превалировало второе. Понятно, что и «Зенит» Манчини только начинает строиться, и всякое на этом пути может произойти. Но со времен раннего Спаллетти ничего подобного ни в Питере, ни в других российских клубах видеть не доводилось. По крайней мере, первое впечатление — таково.

ПИТЕР — ПЕРВЫЙ!

Рискую подвергнуть себя массовому публичному осмеянию, но уже после четвертого тура решусь на категоричный прогноз: «Зенит» будет чемпионом России-2017/18. И дело тут не только и не столько в воскресных 5:1 у действующего обладателя титула, а в совокупности всех факторов, говорящих как за петербуржцев, так и против их соперников.

«Зенит», сменив руководство, тут же отправил в полет сидевший последние пару лет на запасном аэродроме стратегический финансовый бомбардировщик, объективно не сравнимый ни с одним из других участников РФПЛ. Паредес, Дриусси, Маммана: и этот аргентинский «хет-трик», похоже, только начало.

После двух кряду третьих мест, для клуба с такими возможностями недопустимых, новый президент клуба Сергей Фурсенко убедил Алексея Миллера в необходимости «агрессивной трансферной политики», этакой напалм-селекции. Есть ощущение схожести с политикой «ПСЖ» (пусть даже таких денег, как на Неймара, у «Зенита» и близко нет) после того, как парижане проиграли «Монако» титул чемпиона страны. Продажа Халка, Витселя и Гарая позволила Питеру не морщить лоб над темой финансового fair play, а тратить фактически столько, сколько заблагорассудится. К тому же появились люди уровня Константина Сарсании, Оресте Чинквини, да и того же Манчини, которые знают, как и за кого платить. Адской селекции времен минувшей зимы в этом «Зените» просто не может быть.

«Зенит» зверски голоден, тогда как «Спартак», напротив, переживает ожидавшийся многими синдром постчемпионской пресыщенности. А резко обновлять состав подобно Питеру в Тушине, похоже, не готовы — к причинам вернемся ниже. ЦСКА же, по делу проигравший уже второй домашний матч в четырех турах, просто не имеет денег на усиление, выступая и вовсе одним составом. Его защита неумолимо стареет, форвардов физически нет, а к чему приводит отсутствие Акинфеева, мы во встрече с «Рубином» увидели.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 4-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> 3:0 57' Доменико Кришито <a href="https://twitter.com/mimmo_criscito4">@mimmo_criscito4</a> <a href="https://t.co/sP3uliafLd">pic.twitter.com/sP3uliafLd</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/894269253259546624">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чрезвычайно важно, что «Зенит» не поскупился на элитного тренера, побеждавшего в чемпионатах Италии и Англии, чем до Манчини из числа работавших в России специалистов похвастать не мог никто. И тот оказался не снобом, которому «с кем тут играть», а человеком, лично приехавшим на матч «Спартака» с «Краснодаром», чтобы посмотреть на ближайшего соперника. Каждое интервью итальянца выдает в нем умного человека, рассчитывающего шаги на несколько ходов вперед.

Поглядев на «Спартак» вблизи, он понял, что главное для его нейтрализации — «накрывать» Фернанду, не давать ему начинать атаки. И с первых же минут бразильцу (как и Промесу) просто не давали дышать, и выхода из этой ситуации хавбек не нашел. Такое вот систематическое лишение кислорода и привело ключевого футболиста, да еще и вроде бы находившегося в отличной форме — вспомните хотя бы встречу с «Краснодаром», — к провальному матчу и решающей ошибке. Когда ломается опорная конструкция, каковой и является для «Спартака» Фернанду, — ломается вся игра.

МАНЧИНИ РАЗБУДИЛ КОКОРИНА

Также Манчини оказался человеком, который смог сделать то, на что никто уже толком не рассчитывал, — разбудить Александра Кокорина. Тут и стилистическое сходство помогло, и словесная вправка мозгов сработала. Такие люди, как Манчини, ничего не говорят просто так — и слова о том, что Кокорин с Дзюбой должны тренироваться в ДЕСЯТЬ раз больше, равно как и требование забить 35 мячей на двоих, в случае с Кокориным сработало на ура.

А то, что Александр способен не только забивать второй гол Хабаровску, но и технически безупречно открывать счет в матче со «Спартаком», должно прибавить форварду уверенности в том, что он созрел-таки для больших дел. И если Манчини разбудил-таки в нем спортсмена, тренеру уже за это надо будет сказать большое спасибо. Потому что такие таланты в России на дороге не валяются.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 4-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash">#ЗенитСпартак</a> 4:0 63' Далер Кузяев <a href="https://t.co/XFMUMkmqJr">pic.twitter.com/XFMUMkmqJr</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/894269439339876353">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Зенит», после разгона старой питерской гвардии остававшийся, по сути, без российского костяка, всерьез озаботился этим вопросом. К Фурсенко присоединился его старый соратник по «Зениту» 2007−2008 годов Сарсания, и одно из его приобретений уже стало «бомбой» — Далер Кузяев. Это своего рода зенитовский ответ на спартаковца Романа Зобнина. И позиции схожие, и универсализм (вы видели, как Кузяев, вроде бы штатный центральный полузащитник, сыграл против «Спартака» на фланге и оформил 1+1?), и всеобщий скепсис насчет его места в составе — а в результате человек становится одним из лучших.

А еще такое выступление Кузяева (как и Кокорина) в матче подобного статуса — очень хорошая новость для Станислава Черчесова. Одно дело — открыть счет в Хабаровске и совсем другое — сыграть важнейшую роль в разгроме «Спартака».

Послематчевые же слова Манчини, удивившегося обилию вопросов про Кокорина и сказавшего: «Он делает то, что должен», — продолжение творческо-воспитательного процесса, который показывает уровень тренера, приехавшего в это межсезонье в Россию. Кокорин ведь и интервью стал дельные давать — чего стоят только недавние слова о пагубности лимита на легионеров. Раньше из его уст такого слышать не доводилось.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ВЫСТАВИТЬ НА ЕВРОКУБОК И «СПАРТАК» ДВА АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ СОСТАВА?

Только не надо в качестве контраргументов моему тезису о чемпионстве «Зенита» приводить слова «Локомотив» и «Бней-Иегуда». Да, железнодорожники тоже победили в четырех матчах из четырех, но произошло это, по моему глубокому убеждению, только потому, что Юрий Семин выжимает из команды супермаксимум. Сезон начат без капитана и оплота обороны Чорлуки и важнейшей фланговой фигуры — Виталия Денисова; во 2-м туре надолго выбыл единственный штатный форвард — Ари. Кроме того, чемпионство возможно только при абсолютной поддержке тренера клубом, чего еще с межсезонья, признаем честно, не наблюдается. Так что конструкцию «Локомотива», при всем к ней уважении, надежной не назовешь. Юрий Палыч работает на большой высоте без страховки.

А в домашней встрече с «Бней-Иегудой», при всем «фи» от результата, в стартовом составе «Зенита» вышло ноль (!) игроков, появившихся затем с первых минут против «Спартака». Кто еще в России сейчас может такое позволить — в еврокубковом, на всякий случай, матче? А ведь это была фактически прошлогодняя основа. С казавшимися тогда незаменимыми Жулиану и Артемом Дзюбой, например.

При Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу невыход Дзюбы на матч со «Спартаком» выглядел фантастикой даже не со второго, а со сто второго этажа. Тем более красно-белым он непременно забивал. Теперь же, как сообщил в интервью Фурсенко, даже пообещал ему сделать дубль, если появится на поле.

Многие восприняли эти слова как анонс появления Дзюбы в стартовом составе. Однако Манчини рассудил иначе. Раз предыдущие матчи сезона показали, что в скоростную низовую стилистику его игры вписываются Кокорин и Дриусси, но не Дзюба — значит, и «Спартаку» должны противостоять они, невзирая на всю историю взаимоотношений, «сектантство» и т. д. Наверное, выступи «Зенит» неудачно — и Манчини услышал бы в свой адрес немало критики. Но 5:1 — счет, говорящий сам за себя. А заодно тренер показал реальную независимость в принятии решений.

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И теперь, после матчей с «Бней-Иегудой», с одной стороны, и «Спартаком» — с другой, можно смело утверждать, что Артем стал в «Зените» запасным. Как форвард, который от такого статуса отвык, с этой ситуацией сладит и сладит ли вообще — скоро узнаем. Помнится, пресловутый «тренеришка» начался с того, что Унаи Эмери не поставил Дзюбу на дерби «Спартак» — ЦСКА. Не произойдет ли что-то подобное и по отношению к Манчини?

Впрочем, на последних минутах Дзюба на поле все-таки вышел, и таким образом тренер, безусловно, знающий все нюансы, и волков оставил сытыми, и овец — целыми. Политес соблюден, но устроило ли это нападающего — знает только он сам. Будем наблюдать. Ведь, даже если Манчини он не нужен или сам Артем захочет уйти, — надо, чтобы кто-то готов был платить его зарплату. А делить расходы напополам «Зениту» резона нет. Зачем усиливать потенциальных конкурентов — допустим, тот же «Локомотив» или «Краснодар»? А дорога в «Рубин» Дзюбе определенно закрыта, поскольку еще в «Ростове» футболист не сработался с Курбаном Бердыевым.

В Питере вообще предпочитают не усиливать, а ослаблять конкурентов. Ведь в случае с тем же Дриусси, отдавшим Кокорину прекрасный пас под первый гол, первым инициатором его приобретения был «Спартак» — и лишь потом «Зенит» перебил предложение из Москвы. По некоторым данным, такой же фокус питерцы пытались совершить в случае с Пашаличем — вот только договор аренды уже был подписан (просто это не оглашалось заранее), а теперь аналогичные разговоры пошли и по Луану.

ПО КРАСНО-БЕЛЫМ УДАРИЛИ САНКЦИИ США К ИФД «КАПИТАЛЪ»?

У «Спартака» нет эмоций прошлого сезона. Это объяснимо, предсказуемо и доступно пониманию. На Суперкубок как завершение той славной охоты команду еще хватило, а дальше — все. Снимай тут медаль на чествовании, не снимай — природу не обманешь. И ведь это еще Лига чемпионов с жестким графиком двух матчей в неделю не началась!

«Спартак» — сытый и усталый. Значит, нужно что-то менять — и довольно сильно. Но этого не происходит. Почему? Для того, чтобы разобраться, что происходит с чемпионом, стоит отмотать пленку немного назад. В межсезонье.

По имеющимся и не раз публиковавшимся, хотя и неофициальным данным, когда бурно праздновалось долгожданное золото, Леонид Федун пообещал Каррере трех новичков на общую сумму порядка 30 миллионов евро. Что же произошло? Почему они до сих пор не появились?