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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30620959/
8 августа 2017, 14:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Спартак»: инсайды русского класико от Рабинера

Наш обозреватель подводит итог одного из ключевых матчей сезона, в котором команда из Петербурга разгромила действующего чемпиона (5:1).

Наш обозреватель подводит итог одного из ключевых матчей сезона. Увеличить
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ПЯТКА ФЕРНАНДУ

Новая русская футбольная примета: если в Питере играют «Зенит» и «Спартак», а судит нижегородец Михаил Вилков — жди пяти мячей в ворота красно-белых. Сработала уже трижды — 5:0, 5:2, теперь вот 5:1. Причем, в отличие от прошлогоднего Сергея Иванова, валить на арбитра хотя бы одну тысячную вины за разгром «Спартак» не вправе — он отработал отлично. Все претензии красно-белые должны адресовать только себе самим. Не ограничиваясь при этом конкретным матчем.

Хотя скажи кто еще на 35-й минуте, что дело закончится «пятеркой» в гостевые ворота (равно как и в хозяйские), все посмеялись бы. Два тренера с Апеннин затеяли этакий староитальянский футбол — предельно плотный, злой, сверхжесткий, без свободных зон, с минимумом риска и ошибок. А на 36-й случился фатальный пижонский пас пяткой Фернанду в центре поля — и все.

Впрочем, нет, не все. У Луиза Адриану был еще при 1:0 шикарный момент, нейтрализованный подкатом Кришито. Но, не использовав свой шанс, бразилец на исходе тайма подарил его «Зениту», «обрезав», как и Фернанду, на своей половине поля, после чего и началась красивая комбинация, завершившаяся пасом Кузяева под удар Ерохину. Гол-подпись под приказом об окончании интриги этого матча. А Луиз Адриану в конце игры еще и удалится, да так, что не сыграет, судя по всему, через тур против ЦСКА.

Мог не затеять убийственную игру пяткой надежнейший обычно Фернанду? Мог не «обрезать» Луиз Адриану? Тогда бы, думается, что-то подобное сделали бы другие. Потому что, когда команда эмоционально «звенит», когда механизмы отлажены и настроены, как это было со «Спартаком», допустим, в обоих дерби с ЦСКА и матче второго круга с «Зенитом» в прошлом сезоне, таких невынужденных ошибок не бывает в принципе.

Безоговорочно лучшим игроком у «Спартака» был… Ещенко, выжегший свой фланг и заставивший забыть о Шатове. Ну, еще об игре Джикии у спартаковцев можно сказать хорошее. Все. Андрей, место которого в команде нового сезона многими подвергалось наибольшему сомнению, заслуживает аплодисментов. Но когда в коллективе, обладающем таким подбором людей в атаке, лучшим становится Ещенко, о качестве футбола в целом это говорит исчерпывающе.

По-моему, нужно быть суперпредвзятым человеком, чтобы после одной ошибки, совершенной при счете 1:4, обвинить в питерском разгроме Реброва, что началось со стороны ряда спартаковских болельщиков в соцсетях. Одно дело — матч ЦСКА — «Рубин» с двумя грубыми ошибками Помазуна на старте. Понятно, речь о дебютанте с характерным волнением первого матча и т. д. Хотя не забудем, что в августе ему исполняется уже 21. В этом возрасте тот же Акинфеев уже был обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России…

Ребров же виноват в этих 1:5 ровно в той же степени, что и большинство его партнеров. И не козлов отпущения в таких случаях нужно искать, а докапываться до причин происшедшего и думать, что делать. Знаю, что и в руководстве «Спартака» многие люди согласны с тем, что лучше такое фиаско, чем банальные 0:1 или 0:2, где можно было бы отгородиться банальным «бились», «не повезло», «игра шла до ошибки». При 1:5 такого не скажешь. Учитывая, что до закрытия трансферного окна времени еще достаточно, для «Спартака» этот разгром может стать полезным.

Но прежде поговорим о победителе — он того заслуживает. Вот «Зенит» — звенел так звенел. Давно не доводилось видеть в чемпионате России такого сочетания класса и рвения: у того же «Спартака» в прошлом сезоне явно превалировало второе. Понятно, что и «Зенит» Манчини только начинает строиться, и всякое на этом пути может произойти. Но со времен раннего Спаллетти ничего подобного ни в Питере, ни в других российских клубах видеть не доводилось. По крайней мере, первое впечатление — таково.

ПИТЕР — ПЕРВЫЙ!

Рискую подвергнуть себя массовому публичному осмеянию, но уже после четвертого тура решусь на категоричный прогноз: «Зенит» будет чемпионом России-2017/18. И дело тут не только и не столько в воскресных 5:1 у действующего обладателя титула, а в совокупности всех факторов, говорящих как за петербуржцев, так и против их соперников.

«Зенит», сменив руководство, тут же отправил в полет сидевший последние пару лет на запасном аэродроме стратегический финансовый бомбардировщик, объективно не сравнимый ни с одним из других участников РФПЛ. Паредес, Дриусси, Маммана: и этот аргентинский «хет-трик», похоже, только начало.

После двух кряду третьих мест, для клуба с такими возможностями недопустимых, новый президент клуба Сергей Фурсенко убедил Алексея Миллера в необходимости «агрессивной трансферной политики», этакой напалм-селекции. Есть ощущение схожести с политикой «ПСЖ» (пусть даже таких денег, как на Неймара, у «Зенита» и близко нет) после того, как парижане проиграли «Монако» титул чемпиона страны. Продажа Халка, Витселя и Гарая позволила Питеру не морщить лоб над темой финансового fair play, а тратить фактически столько, сколько заблагорассудится. К тому же появились люди уровня Константина Сарсании, Оресте Чинквини, да и того же Манчини, которые знают, как и за кого платить. Адской селекции времен минувшей зимы в этом «Зените» просто не может быть.

«Зенит» зверски голоден, тогда как «Спартак», напротив, переживает ожидавшийся многими синдром постчемпионской пресыщенности. А резко обновлять состав подобно Питеру в Тушине, похоже, не готовы — к причинам вернемся ниже. ЦСКА же, по делу проигравший уже второй домашний матч в четырех турах, просто не имеет денег на усиление, выступая и вовсе одним составом. Его защита неумолимо стареет, форвардов физически нет, а к чему приводит отсутствие Акинфеева, мы во встрече с «Рубином» увидели.

Чрезвычайно важно, что «Зенит» не поскупился на элитного тренера, побеждавшего в чемпионатах Италии и Англии, чем до Манчини из числа работавших в России специалистов похвастать не мог никто. И тот оказался не снобом, которому «с кем тут играть», а человеком, лично приехавшим на матч «Спартака» с «Краснодаром», чтобы посмотреть на ближайшего соперника. Каждое интервью итальянца выдает в нем умного человека, рассчитывающего шаги на несколько ходов вперед.

Поглядев на «Спартак» вблизи, он понял, что главное для его нейтрализации — «накрывать» Фернанду, не давать ему начинать атаки. И с первых же минут бразильцу (как и Промесу) просто не давали дышать, и выхода из этой ситуации хавбек не нашел. Такое вот систематическое лишение кислорода и привело ключевого футболиста, да еще и вроде бы находившегося в отличной форме — вспомните хотя бы встречу с «Краснодаром», — к провальному матчу и решающей ошибке. Когда ломается опорная конструкция, каковой и является для «Спартака» Фернанду, — ломается вся игра.

МАНЧИНИ РАЗБУДИЛ КОКОРИНА

Также Манчини оказался человеком, который смог сделать то, на что никто уже толком не рассчитывал, — разбудить Александра Кокорина. Тут и стилистическое сходство помогло, и словесная вправка мозгов сработала. Такие люди, как Манчини, ничего не говорят просто так — и слова о том, что Кокорин с Дзюбой должны тренироваться в ДЕСЯТЬ раз больше, равно как и требование забить 35 мячей на двоих, в случае с Кокориным сработало на ура.

А то, что Александр способен не только забивать второй гол Хабаровску, но и технически безупречно открывать счет в матче со «Спартаком», должно прибавить форварду уверенности в том, что он созрел-таки для больших дел. И если Манчини разбудил-таки в нем спортсмена, тренеру уже за это надо будет сказать большое спасибо. Потому что такие таланты в России на дороге не валяются.

«Зенит», после разгона старой питерской гвардии остававшийся, по сути, без российского костяка, всерьез озаботился этим вопросом. К Фурсенко присоединился его старый соратник по «Зениту» 2007−2008 годов Сарсания, и одно из его приобретений уже стало «бомбой» — Далер Кузяев. Это своего рода зенитовский ответ на спартаковца Романа Зобнина. И позиции схожие, и универсализм (вы видели, как Кузяев, вроде бы штатный центральный полузащитник, сыграл против «Спартака» на фланге и оформил 1+1?), и всеобщий скепсис насчет его места в составе — а в результате человек становится одним из лучших.

А еще такое выступление Кузяева (как и Кокорина) в матче подобного статуса — очень хорошая новость для Станислава Черчесова. Одно дело — открыть счет в Хабаровске и совсем другое — сыграть важнейшую роль в разгроме «Спартака».

Послематчевые же слова Манчини, удивившегося обилию вопросов про Кокорина и сказавшего: «Он делает то, что должен», — продолжение творческо-воспитательного процесса, который показывает уровень тренера, приехавшего в это межсезонье в Россию. Кокорин ведь и интервью стал дельные давать — чего стоят только недавние слова о пагубности лимита на легионеров. Раньше из его уст такого слышать не доводилось.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ВЫСТАВИТЬ НА ЕВРОКУБОК И «СПАРТАК» ДВА АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ СОСТАВА?

Только не надо в качестве контраргументов моему тезису о чемпионстве «Зенита» приводить слова «Локомотив» и «Бней-Иегуда». Да, железнодорожники тоже победили в четырех матчах из четырех, но произошло это, по моему глубокому убеждению, только потому, что Юрий Семин выжимает из команды супермаксимум. Сезон начат без капитана и оплота обороны Чорлуки и важнейшей фланговой фигуры — Виталия Денисова; во 2-м туре надолго выбыл единственный штатный форвард — Ари. Кроме того, чемпионство возможно только при абсолютной поддержке тренера клубом, чего еще с межсезонья, признаем честно, не наблюдается. Так что конструкцию «Локомотива», при всем к ней уважении, надежной не назовешь. Юрий Палыч работает на большой высоте без страховки.

А в домашней встрече с «Бней-Иегудой», при всем «фи» от результата, в стартовом составе «Зенита» вышло ноль (!) игроков, появившихся затем с первых минут против «Спартака». Кто еще в России сейчас может такое позволить — в еврокубковом, на всякий случай, матче? А ведь это была фактически прошлогодняя основа. С казавшимися тогда незаменимыми Жулиану и Артемом Дзюбой, например.

При Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу невыход Дзюбы на матч со «Спартаком» выглядел фантастикой даже не со второго, а со сто второго этажа. Тем более красно-белым он непременно забивал. Теперь же, как сообщил в интервью Фурсенко, даже пообещал ему сделать дубль, если появится на поле.

Многие восприняли эти слова как анонс появления Дзюбы в стартовом составе. Однако Манчини рассудил иначе. Раз предыдущие матчи сезона показали, что в скоростную низовую стилистику его игры вписываются Кокорин и Дриусси, но не Дзюба — значит, и «Спартаку» должны противостоять они, невзирая на всю историю взаимоотношений, «сектантство» и т. д. Наверное, выступи «Зенит» неудачно — и Манчини услышал бы в свой адрес немало критики. Но 5:1 — счет, говорящий сам за себя. А заодно тренер показал реальную независимость в принятии решений.

И теперь, после матчей с «Бней-Иегудой», с одной стороны, и «Спартаком» — с другой, можно смело утверждать, что Артем стал в «Зените» запасным. Как форвард, который от такого статуса отвык, с этой ситуацией сладит и сладит ли вообще — скоро узнаем. Помнится, пресловутый «тренеришка» начался с того, что Унаи Эмери не поставил Дзюбу на дерби «Спартак» — ЦСКА. Не произойдет ли что-то подобное и по отношению к Манчини?

Впрочем, на последних минутах Дзюба на поле все-таки вышел, и таким образом тренер, безусловно, знающий все нюансы, и волков оставил сытыми, и овец — целыми. Политес соблюден, но устроило ли это нападающего — знает только он сам. Будем наблюдать. Ведь, даже если Манчини он не нужен или сам Артем захочет уйти, — надо, чтобы кто-то готов был платить его зарплату. А делить расходы напополам «Зениту» резона нет. Зачем усиливать потенциальных конкурентов — допустим, тот же «Локомотив» или «Краснодар»? А дорога в «Рубин» Дзюбе определенно закрыта, поскольку еще в «Ростове» футболист не сработался с Курбаном Бердыевым.

В Питере вообще предпочитают не усиливать, а ослаблять конкурентов. Ведь в случае с тем же Дриусси, отдавшим Кокорину прекрасный пас под первый гол, первым инициатором его приобретения был «Спартак» — и лишь потом «Зенит» перебил предложение из Москвы. По некоторым данным, такой же фокус питерцы пытались совершить в случае с Пашаличем — вот только договор аренды уже был подписан (просто это не оглашалось заранее), а теперь аналогичные разговоры пошли и по Луану.

ПО КРАСНО-БЕЛЫМ УДАРИЛИ САНКЦИИ США К ИФД «КАПИТАЛЪ»?

У «Спартака» нет эмоций прошлого сезона. Это объяснимо, предсказуемо и доступно пониманию. На Суперкубок как завершение той славной охоты команду еще хватило, а дальше — все. Снимай тут медаль на чествовании, не снимай — природу не обманешь. И ведь это еще Лига чемпионов с жестким графиком двух матчей в неделю не началась!

«Спартак» — сытый и усталый. Значит, нужно что-то менять — и довольно сильно. Но этого не происходит. Почему? Для того, чтобы разобраться, что происходит с чемпионом, стоит отмотать пленку немного назад. В межсезонье.

По имеющимся и не раз публиковавшимся, хотя и неофициальным данным, когда бурно праздновалось долгожданное золото, Леонид Федун пообещал Каррере трех новичков на общую сумму порядка 30 миллионов евро. Что же произошло? Почему они до сих пор не появились?

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+4′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
9 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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