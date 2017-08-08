Сергей Горлукович: Сейчас «Спартак» играет в защите так, как при Аленичеве и Карпине
Бывший защитник «Спартака» — о провале
красно-белых в матче с «Зенитом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность, — считает Горлукович.
— Почему?
— Уже в матчах с «Динамо» и «Краснодаром» соперники имели по
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— Почему
— Может быть,
— Возможно, и так. Психологический момент присутствует. Надо все забыть и отдаваться в каждой игре по полной.
— Некоторые специалисты призывают разогнать чуть ли не всю оборону
— Да нет. Просто нужно начинать все с нуля, вернуться к тем требованиям, которые работали в чемпионский год. А центральный защитник, безусловно, необходим. В Лиге чемпионов с такой обороной ловить нечего!
— Нас ждет повторение знаменитых 1:18?
— Нет, этот рекорд спартаковцы не побьют. Просто, думаю, все болельщики будут переживать за российский клуб. Не хочется, чтобы «Спартак» ударил в грязь лицом. Но если не вернуться к прежним требованиям в игре в обороне, ничего хорошего не ждите. И дело не только в матче с «Зенитом». Встречи с «Динамо» и «Краснодаром» тоже показали серьезные изъяны. В Питере спартаковцы, наконец, нарвались на хорошую реализацию.
— Допускаете, что внутри команды не все хорошо с микроклиматом. Периодически пишут о том, что Глушаков не может договориться с клубом о новом контракте.
— Сложно сказать. Но если Глушаков, допустим, не хочет выполнять требования Карреры, нужно посадить его на скамейку и продавать.
— Продавать?
— Ну, а что? Человек за 30 лет провел
— «Зенит» явный фаворит в чемпионской гонке?
— Да нет. Впереди еще
— Хоть одно
— Да. Ребров.
— ???
— Особенно пятый гол.
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|9
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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