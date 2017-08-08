Сергей Горлукович: Сейчас «Спартак» играет в защите так, как при Аленичеве и Карпине

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— Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность, — считает Горлукович.

— Почему?

— Уже в матчах с «Динамо» и «Краснодаром» соперники имели по шесть-семь моментов. Просто реализация подвела. А у «Зенита» все залетело. Когда-то это должно было случиться.

— По-вашему, «Спартак» подошел к сезону «разобранным»?

— Почему красно-белые выигрывали в прошлом сезоне? Команда была готова бежать все 90 минут, даже три тайма. Кроме того, Каррера убрал хаос в обороне. Поэтому «Спартак» и выступал стабильно. А сейчас… Играют так же, как при Аленичеве и Карпине в защите. Сзади — бардак! Отсюда и результат. В принципе, ничего еще не потеряно. Каждый новый чемпионат нужно начинать с нуля, с первого тура. Но, к сожалению, этого не произошло.

— Может быть, все-таки еще не все сняли себя золотые медали?

— Возможно, и так. Психологический момент присутствует. Надо все забыть и отдаваться в каждой игре по полной.

— Некоторые специалисты призывают разогнать чуть ли не всю оборону красно-белых.

— Да нет. Просто нужно начинать все с нуля, вернуться к тем требованиям, которые работали в чемпионский год. А центральный защитник, безусловно, необходим. В Лиге чемпионов с такой обороной ловить нечего!

— Нас ждет повторение знаменитых 1:18?

— Нет, этот рекорд спартаковцы не побьют. Просто, думаю, все болельщики будут переживать за российский клуб. Не хочется, чтобы «Спартак» ударил в грязь лицом. Но если не вернуться к прежним требованиям в игре в обороне, ничего хорошего не ждите. И дело не только в матче с «Зенитом». Встречи с «Динамо» и «Краснодаром» тоже показали серьезные изъяны. В Питере спартаковцы, наконец, нарвались на хорошую реализацию.

— Допускаете, что внутри команды не все хорошо с микроклиматом. Периодически пишут о том, что Глушаков не может договориться с клубом о новом контракте.

— Сложно сказать. Но если Глушаков, допустим, не хочет выполнять требования Карреры, нужно посадить его на скамейку и продавать.

— Продавать?

— Ну, а что? Человек за 30 лет провел более-менее всего один хороший сезон. И что — он будет диктовать теперь условия? На скамейку его! Или продать, а какие еще варианты? Только так, если хочешь навести порядок. Год прошел — забудь. Живи по-новой, выкладывайся.

— «Зенит» явный фаворит в чемпионской гонке?

— Да нет. Впереди еще долгий-долгий путь. Но начинать с нуля это не так-то просто.

— Хоть одно более-менее светлое пятно увидели в игре красно-белых?

— Да. Ребров.

— ???