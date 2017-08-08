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8 августа 2017, 14:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Горлукович: Сейчас «Спартак» играет в защите так, как при Аленичеве и Карпине

Бывший защитник «Спартака» — о провале красно-белых в матче с «Зенитом».

Бывший защитник Спартака — о провале <nobr>красно-белых</nobr> в матче с Зенитом. Увеличить
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— Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность, — считает Горлукович.

— Почему?

— Уже в матчах с «Динамо» и «Краснодаром» соперники имели по шесть-семь моментов. Просто реализация подвела. А у «Зенита» все залетело. Когда-то это должно было случиться.

— По-вашему, «Спартак» подошел к сезону «разобранным»?

— Почему красно-белые выигрывали в прошлом сезоне? Команда была готова бежать все 90 минут, даже три тайма. Кроме того, Каррера убрал хаос в обороне. Поэтому «Спартак» и выступал стабильно. А сейчас… Играют так же, как при Аленичеве и Карпине в защите. Сзади — бардак! Отсюда и результат. В принципе, ничего еще не потеряно. Каждый новый чемпионат нужно начинать с нуля, с первого тура. Но, к сожалению, этого не произошло.

— Может быть, все-таки еще не все сняли себя золотые медали?

— Возможно, и так. Психологический момент присутствует. Надо все забыть и отдаваться в каждой игре по полной.

— Некоторые специалисты призывают разогнать чуть ли не всю оборону красно-белых.

— Да нет. Просто нужно начинать все с нуля, вернуться к тем требованиям, которые работали в чемпионский год. А центральный защитник, безусловно, необходим. В Лиге чемпионов с такой обороной ловить нечего!

— Нас ждет повторение знаменитых 1:18?

— Нет, этот рекорд спартаковцы не побьют. Просто, думаю, все болельщики будут переживать за российский клуб. Не хочется, чтобы «Спартак» ударил в грязь лицом. Но если не вернуться к прежним требованиям в игре в обороне, ничего хорошего не ждите. И дело не только в матче с «Зенитом». Встречи с «Динамо» и «Краснодаром» тоже показали серьезные изъяны. В Питере спартаковцы, наконец, нарвались на хорошую реализацию.

— Допускаете, что внутри команды не все хорошо с микроклиматом. Периодически пишут о том, что Глушаков не может договориться с клубом о новом контракте.

— Сложно сказать. Но если Глушаков, допустим, не хочет выполнять требования Карреры, нужно посадить его на скамейку и продавать.

— Продавать?

— Ну, а что? Человек за 30 лет провел более-менее всего один хороший сезон. И что — он будет диктовать теперь условия? На скамейку его! Или продать, а какие еще варианты? Только так, если хочешь навести порядок. Год прошел — забудь. Живи по-новой, выкладывайся.

— «Зенит» явный фаворит в чемпионской гонке?

— Да нет. Впереди еще долгий-долгий путь. Но начинать с нуля это не так-то просто.

— Хоть одно более-менее светлое пятно увидели в игре красно-белых?

— Да. Ребров.

— ???

— Особенно пятый гол. А-ля Филимонов. Плохо, что он штанги больше не целует. Может, пора возобновить традицию? Тогда, глядишь, перестанет сам себе забивать.

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+4′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
9 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
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