Панов поддержал голкипера «Спартака» Реброва

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Ранее супруга Реброва оставила сообщение в «Инстаграме», попросив не оскорблять её и супруга. В ответ Панов оставил сообщение на официальной странице объединения болельщиков «Спартака» «Фратрии» в «Твиттере».

«Катя, передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! «Спартак», — говорится в сообщении.