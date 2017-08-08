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8 августа 2017, 14:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Панов поддержал голкипера «Спартака» Реброва

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов поддержал вратаря «Спартака» Артёма Реброва, который подвергся критике после поражения красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5).

Бывший нападающий Зенита и сборной России Александр Панов поддержал вратаря Спартака Артёма <span class=error>Реброва</span> который подвергся критике после поражения <nobr>красно-белых</nobr> в матче 4-го тура <span class=error>РФПЛ</span> с Зенитом (1:5). Увеличить
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Ранее супруга Реброва оставила сообщение в «Инстаграме», попросив не оскорблять её и супруга. В ответ Панов оставил сообщение на официальной странице объединения болельщиков «Спартака» «Фратрии» в «Твиттере».

«Катя, передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! «Спартак», — говорится в сообщении.

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