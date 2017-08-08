Панов поддержал голкипера «Спартака» Реброва
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов поддержал вратаря «Спартака» Артёма Реброва, который подвергся критике после поражения
красно-белых в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее супруга Реброва оставила сообщение в «Инстаграме», попросив не оскорблять её и супруга. В ответ Панов оставил сообщение на официальной странице объединения болельщиков «Спартака» «Фратрии» в «Твиттере».
«Катя, передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! передай поддержку Артёму от Панова Александра!!! «Спартак», — говорится в сообщении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter