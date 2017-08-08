Первая победа Хабаровска. Четвертое поражение Григоряна
«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в
премьер-лиге, обыграв команду своего бывшего тренера.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Приезд Александра Григоряна в город, где он недавно работал, а потом перевез за собой в Махачкалу группу игроков, включая оказавшегося вне заявки на матч недавнего кумира Хабаровска Лескано, сам по себе был интригой. А тут еще появилась информация, что поражение на Дальнем Востоке может стоить тренеру работы. С такими вводными на второй план отошло даже состояние хабаровского газона, часть которого
А вот повышенная ответственность поначалу сковывала, и плотность игры была максимальной. Жесткие стыки, перехваты и блокированные удары стали основными атрибутами первого тайма. После перерыва, когда «СКА-Хабаровск» уже превзошел антирекорд «Оренбурга» по времени, затраченному на первый гол в
Практически сразу Солосин
ЦИФРА
428-я минута в
ЦИТАТЫ
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
— Игра получилась очень сложной и отличалась большим количеством единоборств. Атакующий треугольник Липартия — Маркелов — Базелюк провел в первом тайме несколько интересных комбинаций. Мы доминировали после перерыва, но были пойманы на контратаках.
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
— У нас было на один день меньше на восстановление, поэтому в первом тайме ребята порой не успевали на подбор. В перерыве просил их терпеть и постараться прибавить. Что касается Марковича, то нападающих оцениваю по голам. Принципиально ли было обыграть бывшего тренера СКА? Для меня было принципиально просто победить в этой игре.
|8.08.2017 11:00
|основной раунд: 5-й тур
|им. Ленина
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Анжи
|Первый тайм: 0:0
|Алексей Поддубский
|Александр Григорян
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|2
|24
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
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- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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