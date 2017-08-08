Первая победа Хабаровска. Четвертое поражение Григоряна

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Приезд Александра Григоряна в город, где он недавно работал, а потом перевез за собой в Махачкалу группу игроков, включая оказавшегося вне заявки на матч недавнего кумира Хабаровска Лескано, сам по себе был интригой. А тут еще появилась информация, что поражение на Дальнем Востоке может стоить тренеру работы. С такими вводными на второй план отошло даже состояние хабаровского газона, часть которого из-за разгула стихии еще вчера была покрыта водой. Впрочем, новый дренаж с проблемами справился, и во вторник никакие внешние факторы футболистам не мешали.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поле Стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков. <a href="https://t.co/5mqqWiGlnV">pic.twitter.com/5mqqWiGlnV</a></p>— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) <a href="https://twitter.com/fcska/status/894713870354403329">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот повышенная ответственность поначалу сковывала, и плотность игры была максимальной. Жесткие стыки, перехваты и блокированные удары стали основными атрибутами первого тайма. После перерыва, когда «СКА-Хабаровск» уже превзошел антирекорд «Оренбурга» по времени, затраченному на первый гол в премьер-лиге, Алексей Поддубский вернулся к привычной схеме с тремя атакующими игроками.

Практически сразу Солосин каким-то чудом парировал удар головой в исполнении Марковича, но в итоге именно серб прервал хабаровскую засуху. Новичок завершил быструю атаку спустя пару минут после промаха Маркелова, загубившего классный пас Кацаева пяткой. Маркович получил передачу в свободную зону от Коряна, и, несмотря на отчаянный подкат Брызгалова, пробил над руками вратаря. А уже в компенсированное время вышедшие на замены Казанков с Калинским окончательно оформили историческую победу СКА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">1-ЫЙ Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л В РФПЛ! <a href="https://twitter.com/fcska">@fcska</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 5-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СКААнжи</a> 1:0 68' Мирослав Маркович <a href="https://t.co/TYEVWkSI1s">pic.twitter.com/TYEVWkSI1s</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/894854517338066944">8 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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ЦИФРА

428-я минута в премьер-лиге принесла дальневосточникам первый гол в высшем футбольном обществе.

ЦИТАТЫ

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Игра получилась очень сложной и отличалась большим количеством единоборств. Атакующий треугольник Липартия — Маркелов — Базелюк провел в первом тайме несколько интересных комбинаций. Мы доминировали после перерыва, но были пойманы на контратаках.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— У нас было на один день меньше на восстановление, поэтому в первом тайме ребята порой не успевали на подбор. В перерыве просил их терпеть и постараться прибавить. Что касается Марковича, то нападающих оцениваю по голам. Принципиально ли было обыграть бывшего тренера СКА? Для меня было принципиально просто победить в этой игре.