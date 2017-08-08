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8 августа 2017, 14:06 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Первая победа Хабаровска. Четвертое поражение Григоряна

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в премьер-лиге, обыграв команду своего бывшего тренера.

<span class=error>СКА</span>-Хабаровск одержал первую победу в <nobr>премьер-лиге.</nobr> Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Приезд Александра Григоряна в город, где он недавно работал, а потом перевез за собой в Махачкалу группу игроков, включая оказавшегося вне заявки на матч недавнего кумира Хабаровска Лескано, сам по себе был интригой. А тут еще появилась информация, что поражение на Дальнем Востоке может стоить тренеру работы. С такими вводными на второй план отошло даже состояние хабаровского газона, часть которого из-за разгула стихии еще вчера была покрыта водой. Впрочем, новый дренаж с проблемами справился, и во вторник никакие внешние факторы футболистам не мешали.

А вот повышенная ответственность поначалу сковывала, и плотность игры была максимальной. Жесткие стыки, перехваты и блокированные удары стали основными атрибутами первого тайма. После перерыва, когда «СКА-Хабаровск» уже превзошел антирекорд «Оренбурга» по времени, затраченному на первый гол в премьер-лиге, Алексей Поддубский вернулся к привычной схеме с тремя атакующими игроками.

Практически сразу Солосин каким-то чудом парировал удар головой в исполнении Марковича, но в итоге именно серб прервал хабаровскую засуху. Новичок завершил быструю атаку спустя пару минут после промаха Маркелова, загубившего классный пас Кацаева пяткой. Маркович получил передачу в свободную зону от Коряна, и, несмотря на отчаянный подкат Брызгалова, пробил над руками вратаря. А уже в компенсированное время вышедшие на замены Казанков с Калинским окончательно оформили историческую победу СКА.

ЦИФРА

428-я минута в премьер-лиге принесла дальневосточникам первый гол в высшем футбольном обществе.

ЦИТАТЫ

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Игра получилась очень сложной и отличалась большим количеством единоборств. Атакующий треугольник Липартия — Маркелов — Базелюк провел в первом тайме несколько интересных комбинаций. Мы доминировали после перерыва, но были пойманы на контратаках.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— У нас было на один день меньше на восстановление, поэтому в первом тайме ребята порой не успевали на подбор. В перерыве просил их терпеть и постараться прибавить. Что касается Марковича, то нападающих оцениваю по голам. Принципиально ли было обыграть бывшего тренера СКА? Для меня было принципиально просто победить в этой игре.

8.08.2017 11:00 основной раунд: 5-й тур им. Ленина
СКА-Хабаровск 2:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Алексей Поддубский Александр Григорян
Голы
68′ Мирослав Маркович 11
90+5′ Николай Калинский 78
Составы
89′ Александр Довбня 1
57′ Исмаил Эдиев 3
Александр Димидко 13
Георгий Наваловский 88
Александр Черевко 26
Александр Пуцко 5
Мирослав Маркович 11
Денис Дедечко 69
67′ Евгений Баляйкин 15
Николай Калинский 78
46′ Георгий Габулов 8
Максим Казанков 87
73′ Руслан Корян 9
Владислав Никифоров 10
1 Алексей Солосин
3 Владимир Полуяхтов
45 Тома Фибель 90+2′
92 Сергей Брызгалов
5 Магомед Мусалов
29 Вадим Афонин
88 Иван Маркелов
94 Олег Данченко
9 Константин Базелюк 57′
7 Адлан Кацаев
91 Павел Яковлев 71′
19 Павел Долгов
10 Джаба Липартия 58′
97 Хасан Мамтов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 6
2 Угловые 2
24 Фолы 12
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
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